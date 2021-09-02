Заключённые колонии в Нижнем Тагиле вырастили 50-килограммовую тыкву (ВИДЕО)

В колонии-поселении ИК-6 в Нижнем Тагиле заключённые вырастили огромную тыкву весом более 50 кг и 1,5 метра в объёме, сообщает пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области.

«Второй год подряд теплицы и грядки обоих участков ИК-6 радуют потрясающим урожаем: кабачки, огурцы, помидоры, редис, капуста, картофель, лук, чеснок и, конечно же, зелень получились на славу. За овощами ухаживают опытные овощеводы из числа осуждённых, а администрация учреждения предоставляет всё необходимое, в том числе и натуральное природное удобрение, для выращивания только качественных и полезных овощей. В прошлом году тыквы были чуть более 20 килограммов. В 2021 году рекорд побит в два с половиной раза!» — рассказали в ГУФСИН.

В ведомстве также рассказали, что все овощи отправляются в овощехранилища ИК-6, после чего они попадают в столовые для осуждённых и сотрудников.

В колонии трудоустроены более 400 осуждённых женщин. В 2020 году они произвели швейных изделий и продуктов питания на 95 миллионов рублей.