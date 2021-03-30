В Нижнем Тагиле для осуждённых мам с детьми построят общежитие

В Нижнем Тагиле на территории колонии № 6 начнётся строительство общежития для осуждённых мам с детьми. Начальная максимальная стоимость работ — 167,9 млн рублей.

ИА «Все новости» сообщает, что сейчас в исправительной колонии № 6 на Красном Камне отбывают наказание 800 осуждённых женщин. Матери ежедневно посещают Дом ребёнка, в котором живут их малыши. Но, несмотря на это, женщины мало времени проводят с детьми и у них не формируется привязанность. Чтобы мамы жили с малышами, в ИК-6 построят общежитие.

«Такой эксперимент уже проходил в других регионах. Это гуманизация, женщины имеют право быть с детьми», — рассказал руководитель пресс-службы ГУФСИН по Свердловской области Александр Левченко ИА «Все новости».

Строительство планируют начать в 2021 году, ГУФСИН начал поиск подрядчика. По графику общежитие должны построить до 15 июля 2022 года. Затем до конца сентября того же года сделают наружные сети и благоустроят территорию.

Ранее в ГУФСИН рассказывали, что в общежитии поставят пеленальные столы, сделают душевые для женщин и умывальные для малышей, построят места для обедов и ужинов с холодильниками, шкафами, столами, стульями и детской мебелью. Здание рассчитано на 70 человек.