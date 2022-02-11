Заключённые ИК-12 записали романтичный трек ко Дню святого Валентина (ВИДЕО)

11.02.2022 17:37
Заключённые ИК-12 Нижнего Тагила поздравили горожан с Днём всех влюблённых новым романтичным треком. Слова написал Александр Заяц, он же исполнил песню, а музыку сочинил Евгений Кудрин.
Лирический герой композиции рассуждает о поиске второй половинки, одиночестве и желании обрести любовь. Видео было записано при поддержке воспитательного отдела ГУФСИН России по Свердловской области.
Напомним, ранее у заключённых из ИК-12 вышел полноценный музыкальный альбом.
- Творческие проекты заключённых ИК-12 нередко становятся информационными поводами для федеральных новостных агентств. К примеру, в феврале 2021 года Иван Ургант в своей передаче на Первом канале оценил рэп-клип заключённых тагильской колонии про вакцину «Спутник V».