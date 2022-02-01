Заключенные ИК-12 Нижнего Тагила записали музыкальный альбом вместе с екатеринбургскими театрами 

Заключенные ИК-12 Нижнего Тагила записали полноценный альбом при участии театра «Шарманка» и инклюзивного театра-студии Ora. Сборник авторских песен под названием «Ресоциализация» был задуман ещё в 2019 году, но вышел только спустя 2 года.

Одним из авторов проекта выступила художественный руководитель екатеринбургского театра «Шарманка» и инклюзивного театра «Ora» Лариса Абашева.

«В 2019 году моя коллега Яна кидает мне видео, в котором заключенные из ИК-12 приглашают Басту к себе в колонию на концерт, — рассказала АН «Между строк» Абашева. — Баста тогда не приехал, а ребята выпустили вторую запись. Я сказала Яне: какие они классные, давай ими займёмся. Так после просмотра мы коллективом нашего театра собрались, приехали. Пришли к начальнику колонии, и я предложила написать реп-альбом, поддержать с нашей стороны. Он согласился и скоро мы снова приехали с театром, привезли спектакль и с ребятами познакомились. Сначала работали на энтузиазме, а потом решили заявиться на президентский грант, который нам в итоге дали. Сначала всё было хорошо, работали вместе ребятами очно, но случился локдаун, и в колонию нас перестали пускать. Пришлось работать онлайн».



Автор обложки Слава Чиканцев



Альбом состоит из 12 композиций. Саундпродюссером проекта выступил Юрий Облеухов. Автор обложки — Слава Чиканцев. Педагоги по рэп-культуре Антон Мамонтов и Максим Махов. Художественный руководитель проекта — Лариса Абашева. Все песни исполнили заключённые ИК-12 Евгений Брусницын, Евгений Кудрин и Александр Заяц.

Одной из основных целей проекта были перевоспитание и исправление лиц, находящихся в местах лишения свободы, а также их дальнейшая социализация после освобождения.

«Альбом называется “Ресоциализация”, и я думаю, что это именно та самая ресоциализация, честная и настоящая, которая может дать им билет в новую жизнь, возможность заниматься музыкой на свободе. Начиная эту работу, я представляла интересы парней, пока они сидят. После публикации альбома с нами уже связался крутой продюсер, готовый поработать с пацанами», — считает Лариса Абашева.

Отметим, творческие проекты заключенных ИК-12, нередко становятся информационными поводами для федеральных новостных агентств. Так, в феврале 2021 года Иван Ургант в своей передаче на Первом канале оценил рэп-клип заключённых тагильской колонии про вакцину «Спутник V».