Рэп осуждённых ИК-12 Нижнего Тагила оценили в «Вечернем Урганте» (ВИДЕО)

Иван Ургант в своей передаче на Первом канале оценил рэп-клип заключённых ИК-12 Нижнего Тагила про вакцину «Спутник V».

Напомним, заключённые ИК-12 Нижнего Тагила Александр Заяц и Евгений Кудрин сняли клип, призывающий пройти вакцинацию против коронавирусной инфекции COVID-19.

«Во-первых, это очень хорошая композиция. Во-вторых, невероятный запал», — отметил Иван Ургант.

Соведущий Дмитрий Хрусталёв задался вопросом, почему заключённые выбрали именно рэп, а не шансон. Ургант ответил, что в шансоне уже написаны все песни про вакцину.