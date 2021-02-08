«Ты нам помоги, “Спутник V”». Осуждённые ИК-12 Нижнего Тагила сняли клип, призывающий пройти вакцинацию против коронавируса (ВИДЕО)

Заключённые ИК-12 Нижнего Тагила Александр Заяц и Евгений Кудрин записали видеоролик с песней, призывающей пройти вакцинацию против коронавирусной инфекции COVID-19. Видео опубликовано на официальном YouTube-канале ГУФСИН по Свердловской области.

«При поддержке воспитательного отдела творческой группой осуждённых ИК-12 был создан видеоролик “Спутник V”, мотивирующий пройти вакцинацию против новой коронавирусной инфекции COVID-19. В ролике использованы музыка и слова собственного сочинения, которые исполнили Александр Заяц (вокал) и Евгений Кудрин (музыка)», — рассказали в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области.

Отметим, что осуждённые ИК-12 трудоустроены на производстве изделий из металла, швейной продукции, мебели, здесь перерабатывают древесину, недавно открыли цех по производству диванов и подарочной упаковки, второй цех по изготовлению топливных гранул. В 2020 году здесь произвели продукции почти на 600 миллионов рублей.