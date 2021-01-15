Минздрав Свердловской области назвал больницы, где будут прививать от коронавируса. В Нижнем Тагиле вакцину можно поставить в 6 медучреждениях

Минздрав Свердловской области опубликовал приказ с перечнем 77 больниц и клиник региона, ответственных за организацию и проведение вакцинации против коронавируса, пишет Znak.com.

К документу приложена учётная форма, которую обязаны заполнять врачи для отслеживания движения вакцины против коронавирусной инфекции.

В перечень медицинских организаций, где будет проводиться иммунизация, вошли городские и районные больницы.

В Екатеринбурге и Нижнем Тагиле прививочных кабинетов будет несколько. Так, в Екатеринбурге прививочную кампанию смогут проводить ЦГБ № 1, 20, 24, 3, 23, 7, 2, 6, 14, 40, а также «Новая больница», медицинский центр «УГМК — Здоровье», ООО «СитиДок — Урал», медико-санитарная часть УрФУ.

В Нижнем Тагиле вакцинация запланирована в горбольницах № 1 и 4, в городских поликлиниках № 3 и 4, в Демидовской больнице, Горноуральской районной поликлинике.

В январе в Свердловской области началась прививочная кампания против коронавируса. Иммунизация проводится с помощью вакцины «Спутник V». По данным на 9 января, в Свердловской области вакцину поставили примерно 7,5 тысячи жителей.