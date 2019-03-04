Осуждённые ИК-12 Нижнего Тагила записали кавер-версию на хит к триллеру (ВИДЕО)

Заключённые ИК-12 Нижнего Тагила Денис Поларшинов и Евгений Кудрин сделали кавер-версию на композицию 1989 года Lily Was Here Дэйва Стюарта и Кенди Далфер.

«В исполнении музыкантов группы “Эверест” Дениса Поларшинова и Евгения Кудрина саксофон заменили баяном, а акустическую гитару — электрогитарой. Вся подготовка заняла около месяца, сами написали ноты, долго тренировались, сыгрывались, пытаясь совместить два несовместимых музыкальных инструмента», — рассказали АН «Между строк» в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области.

Lily Was Here занимала первые строчки музыкальных хит-парадов разных стран в начале 1990-х. Саундтрек к триллеру-драме De Kassière голландца Бена Вербонга написала и исполнила Кэнди Далфер в творческом союзе с Дэйвом Стюартом.