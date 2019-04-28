Заключённые ИК-12 Нижнего Тагила пригласили рэпера Басту в гости (ВИДЕО)

Заключённые ИК-12 Евгений Брусницын и Евгений Кудрин записали клип-приглашение Василию Вакуленко, известному как Баста. Осуждённые пригласили известного артиста посетить колонию и лично оценить их творчество. Клип сделан с эффектом старого кино, песня исполнена в речитативной форме под аккомпанемент баяна.
Отметим, что выступление Басты в Нижнем Тагиле в рамках всероссийского турне запланировано на 17 мая.
«На счету творческого коллектива ИК-12 это не первая музыкальная композиция, ребята стараются и по-настоящему вкладывают душу в свои песни, именно поэтому их работы сразу же становятся хитами, по крайней мере в пределах нашего учреждения. Надеемся, что Василий оценит их творчество и приедет к нам в качестве гостя для того, чтобы вживую услышать их новые композиции», — говорит начальник отдела по воспитательной работе с осуждёнными Вадим Иванов.