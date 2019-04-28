Заключённые ИК-12 Нижнего Тагила пригласили рэпера Басту в гости (ВИДЕО)

Заключённые ИК-12 Евгений Брусницын и Евгений Кудрин записали клип-приглашение Василию Вакуленко, известному как Баста. Осуждённые пригласили известного артиста посетить колонию и лично оценить их творчество. Клип сделан с эффектом старого кино, песня исполнена в речитативной форме под аккомпанемент баяна.

Отметим, что выступление Басты в Нижнем Тагиле в рамках всероссийского турне запланировано на 17 мая.