Общество

Заключённые ИК-12 Нижнего Тагила пригласили рэпера Басту в гости (ВИДЕО)

28.04.2019 12:12
Заключённые ИК-12 Нижнего Тагила пригласили рэпера Басту в гости (ВИДЕО)

Заключённые ИК-12 Евгений Брусницын и Евгений Кудрин записали клип-приглашение Василию Вакуленко, известному как Баста. Осуждённые пригласили известного артиста посетить колонию и лично оценить их творчество. Клип сделан с эффектом старого кино, песня исполнена в речитативной форме под аккомпанемент баяна.

Отметим, что выступление Басты в Нижнем Тагиле в рамках всероссийского турне запланировано на 17 мая.  

«На счету творческого коллектива ИК-12 это не первая музыкальная композиция, ребята стараются и по-настоящему вкладывают душу в свои песни, именно поэтому их работы сразу же становятся хитами, по крайней мере в пределах нашего учреждения. Надеемся, что Василий оценит их творчество и приедет к нам в качестве гостя для того, чтобы вживую услышать их новые композиции», говорит начальник отдела по воспитательной работе с осуждёнными Вадим Иванов.

Видео: пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области
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