Заключённому ЛИУ-51 Нижнего Тагила пытались передать 4 смартфона, 2 флеш-карты, зажигалки, наушники, зарядное устройство и туалетную воду 

Накануне, 19 июля, оперативники тагильской колонии ЛИУ-51 пресекли незаконную попытку передачи заключённому средств связи и предметов для личного пользования. Как рассказал АН «Между строк» пресс-секретарь ГУФСИН по Свердловской области Александр Левченко, телефоны, наушники и другие вещи нашли во время обыска автомобиля, который был припаркован в механическом цехе металлообработки.

В тайнике обнаружили и изъяли четыре смартфона, сотовый телефон, чехол для сотового телефона, две флеш-карты microSD, две газовые зажигалки, четыре пары наушников, три USB-hub, портативное зарядное устройство и туалетную воду. Сейчас проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление канала доставки.

Отметим, в июне 2023 года оперативники пресекли попытку передачи заключённому ИК-5 Нижнего Тагила 8 сотовых телефонов, 40 сим-карт и 17 зарядных устройств.