Заключённому ИК-5 Нижнего Тагила пытались передать 8 сотовых телефонов, 40 сим-карт и 17 зарядных устройств 

Накануне, 8 июня, оперативниками тагильской колонии ИК-5 были перехвачены более сотни запрещённых к передаче предметов. При досмотре посылки было обнаружено и изъято 8 сотовых телефонов, 40 сим-карт, 25 USB-проводов, 17 зарядных устройств, 3 переходника, 1 USB-флеш-накопитель, 20 гарнитур. Как уточнили в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области, информация о «сюрпризе» в отдел безопасности колонии поступила заранее. Уточняется, что посылку для осуждённого по наркотической статье передал житель Горноуральского городского округа.