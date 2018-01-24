«Забастовку избирателей» в Екатеринбурге будет вести Леонид Волков

Глава федерального штаба оппозиционера Алексея Навального Леонид Волков приедет в Екатеринбург, чтобы лично принять участие в шествии и митинге 28 января за бойкот выборов президента РФ, со ссылкой на главу екатеринбургского штаба Виктора Бармина пишет Znak.com.

По его словам, Волков станет ведущим на «забастовке избирателей». Он также добавил, что Волков планировал в течение февраля объехать большинство штабов Навального в России. Сам Навальный будет вести «забастовку» в Москве.

Напомним, Алексей Навальный объявил «забастовку избирателей» в конце прошлого года после того, как Центризбирком отказался регистрировать его кандидатом на выборах президента из-за судимости. Первой акцией по бойкоту выборов должны стать митинги в городах России 28 января. До 25 января штабы во всех городах должны получить ответы на заявки о проведении акций. В Екатеринбурге Министерство общественной безопасности согласовало митинг и шествие в сквере рядом с КРК «Уралец» на улице 8 Марта, несмотря на то, что назвало акцию «антиконституционной» и «угрожающей безопасности РФ».

В Нижнем Тагиле сторонники Навального подали иск в суд и заявление в прокуратуру из-за того, что администрация города не согласовала акцию на площадке в центре, а предложила перенести её на окраину.

Накануне в штабы Навального в нескольких городах России, в том числе и в Екатеринбурге, пришли сотрудники полиции по сообщению граждан о том, что в помещении «изготавливаются листовки с незаконной информацией». В результате в штабе уральской столицы сотрудники правоохранительных органов изъяли 1354 листовки для проведения экспертизы.