Мэрия Нижнего Тагила вновь отправила сторонников Навального митинговать в деревню Усть-Утка

Администрация Нижнего Тагила не согласовала уведомление сторонников оппозиционера Алексея Навального о проведении 28 января митинга «Забастовка избирателей» в Комсомольском сквере у памятника Николаю Демидову. В ответе за подписью руководителя аппарата администрации Андрея Ленды говорится, что ранее на эту же площадку заявилось местное отделение «Единой России», чтобы провести там 28 января 10-часовой пикет.

В качестве альтернативных мест чиновники вновь предложили активистам отдалённые районы города: сквер Шахтёрской Славы на Руднике им. III Интернационала и площадь у памятника «Единению России» в деревне Усть-Утке, формально входящей в состав муниципального образования, но находящейся в 88 километрах от центра Нижнего Тагила.

Сторонники Навального считают, что уведомление «Единой России» на Комсомольский сквер принято мэрией задним числом, и готовы доказать это в суде. Также в разговоре с журналистом АН «Между строк» активисты не исключили, что в случае поражения в суде рассмотрят возможность проведения мероприятия на одной из предложенных площадок. Напомним, 12 июня и 5 октября 2017 года чиновники уже предлагали оппозиционерам провести свои мероприятия на Руднике и в Усть-Утке, но активисты выходили на несогласованные мероприятия у КДК «Современник». Сейчас эта площадь занята новогодним ледовым городком.

В YouTube появилась аудиозапись разговора активиста с готовившим ответ специалистом администрации Антоном Антиповым, который утверждает, что предложить удалённые площадки ему поручил лично руководитель аппарата администрации Андрей Ленда.

Напомним, накануне свердловское Министерство общественной безопасности отказалось согласовать аналогичный митинг штаба Навального в Екатеринбурге, заявив, что «забастовка избирателей» лишает граждан «конституционного права — избирать» и что «сознательное склонение граждан к неучастию в выборах» создаёт угрозу безопасности России. После того как на ответ обратил внимание в своих соцсетях сам Навальный, чиновники МОБа пришли в екатеринбурский штаб и предложили оппозиционерам провести шествие от памятника «Воинам-спортсменам Урала» у КРК «Уралец» на улице Большакова по аллее до улицы 8 марта, а там провести митинг.

Аналогичные акции сторонники не допущенного к президентским выборам оппозиционера планируют провести более чем в 90 крупнейших городах России. Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный объявил о своём желании участвовать в президентских выборах около года назад. За это время политик создал в крупнейших городах страны предвыборные штабы, привлёк тысячи волонтёров. В марте 2017 года Навальный опубликовал расследование «Он вам не Димон» о якобы миллиардной империи премьер-министра Дмитрия Медведева. Российские власти на него не отреагировали, после чего в России прошли массовые согласованные и несогласованные акции «с требованием ответов». Митинги зачастую сопровождались массовыми задержаниями и возбуждением на участников административных дел.

В декабре сторонники Алексея Навального провели в нескольких городах собрания инициативных групп избирателей, которые выдвинули политика в президенты. Однако ЦИК отказал самовыдвиженцу в регистрации из-за непогашенной судимости по «делу Кировлеса», о чём неоднократно предупреждал ранее. Оппозиционер считает дело сфабрикованным, указывая на позицию по нему ЕСПЧ, который постановил отменить приговор, а отказ в регистрации — антиконституционным. После оглашения решения ЦИК Навальный объявил «забастовку избирателей», предложив россиянам не участвовать в процедуре по переизбранию Владимира Путина. Сегодня стало известно, что Навальный обжаловал недопуск на выборы в президиуме Верховного суда.