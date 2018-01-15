В Нижнем Тагиле сторонники Навального уведомили мэрию о «забастовке избирателей» 28 января

Активисты штаба Навального в Нижнем Тагиле подали в городскую администрацию уведомление о проведении 28 января митинга «Забастовка избирателей». Напомним, аналогичные акции сторонники не допущенного к президентским выборам оппозиционера планируют провести более чем в 80 крупнейших городах России.

Митинг «с использованием звукоусиливающей аппаратуры, плакатов, флагов Российской Федерации и иных средств наглядной агитации» на 300 человек должен состояться с 14 до 18 часов у памятника Николаю Демидову в Комсомольском сквере.

«Сегодня первый день подачи уведомлений, в мэрии мы были с утра первые. Комсомольский сквер относится к специально отведённым местам для публичных акций по областному закону. Ждём согласование», — прокомментировали АН «Между строк» активисты.

Информации о месте и времени «забастовки избирателей» в Екатеринбурге на момент публикации заметки не было.

Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный объявил о своём желании участвовать в президентских выборах около года назад. За это время политик создал в крупнейших городах страны предвыборные штабы, привлёк тысячи волонтёров. В марте 2017 года Навальный опубликовал расследование «Он вам не Димон» о якобы миллиардной империи премьер-министра Дмитрия Медведева. Российские власти на него не отреагировали, после чего в России прошли массовые согласованные и несогласованные акции «с требованием ответов». Митинги зачастую сопровождались массовыми задержаниями и возбуждением на участников административных дел.

В декабре сторонники Алексея Навального провели в нескольких городах собрания инициативных групп избирателей, которые выдвинули политика в президенты. Однако ЦИК отказал самовыдвиженцу в регистрации из-за непогашенной судимости по «делу Кировлеса», о чём неоднократно предупреждал ранее. Оппозиционер считает дело сфабрикованным, указывая на позицию по нему ЕСПЧ, который постановил отменить приговор, а отказ в регистрации — антиконституционным. После оглашения решения ЦИК Навальный объявил «забастовку избирателей», предложив россиянам не участвовать в процедуре по переизбранию Владимира Путина. В Кремле заявили, что призывы к бойкоту выборов следует изучить на предмет соответствия законодательству.