В Кремле предложили проверить призывы Навального к бойкоту выборов

Призывы политика Алексея Навального к бойкоту выборов следует изучить на предмет соответствия законодательству, со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова пишет «Интерфакс».

По словам Пескова, ЦИК руководствовался исключительно действующим электоральным законодательством, когда принимал решение об отказе Навальному в регистрации кандидатом.

Также пресс-секретарь не согласился с тем, что отказ от регистрации Навального снизит легитимность предстоящих выборов.

«Безусловно, мы знакомы с разными мнениями аналитиков, существуют абсолютно разные мнения аналитиков, но мы не можем согласиться с такой точкой зрения», — ответил Песков.

Напомним, инициативные группы в 20 городах России 24 декабря выдвинули Навального в президенты, в тот же день он подал документы в ЦИК для регистрации на выборах.

ЦИК отказался регистрировать Навального кандидатом в президенты из-за наличия у него непогашенной судимости по тяжкой статье Уголовного кодекса. Сам политик считает, что право избираться ему даёт Конституция и что ЕСПЧ доказал сфальсифицированность вынесенного ему приговора. Он пообещал оспорить отказ в регистрации в Конституционном суде России.

Политик также призвал избирателей к «забастовке», объявив, что его избирательные штабы будут преобразованы в штабы забастовки, его соратники организуют наблюдение и контроль за явкой на выборы, чтобы не допустить фальсификации явки.

После этого Ксения Собчак, которую также выдвинули кандидатом в президенты, предложила Навальному стать её доверенным лицом, при этом она выступила против бойкота выборов.