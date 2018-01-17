Свердловские власти назвали объявленный Навальным бойкот выборов «угрозой безопасности России»

Намеченная штабом Алексея Навального в Екатеринбурге на 28 января забастовка избирателей лишает граждан «конституционного права — избирать», заявили в Министерстве общественной безопасности Свердловской области. Ведомство запретило проведение митинга.

В ответе ведомства, часть которого опубликовал глава всероссийского штаба Навального Леонид Волков, говорится, что цель акции противоречит статье 2 Конституции РФ, «в соответствии с которой права и свободы являются высшей ценностью». В том же ответе подчёркивается, что «сознательное склонение граждан к неучастию в выборах» создаёт угрозу безопасности России».

Деятельность волонтёров, которые распространяют листовки о забастовке избирателей, в министерстве оценили как нарушение статьи 10 федерального закона № 54, а информация в листовках «не соответствует требованиям информационной безопасности». Министерство также направило в прокуратуру Свердловской области информацию о том, что штаб проводит предварительную агитацию об акции, чтобы эти действия проверили на соответствие закону «О митингах».

Глава штаба Навального в Екатеринбурге Виктор Бармин заявил Znak.com, что активисты будут продолжать настаивать на своих условиях проведения акции: 28 января в 14:00 они хотят провести шествие от Октябрьской площади до площади Труда, а затем митинг на площади Труда. Ранее Бармин говорил, что штаб готов и к несогласованной акции.

Активисты штаба Навального в Нижнем Тагиле 15 января также подали в городскую администрацию уведомление о проведении 28 января митинга «Забастовка избирателей». Мероприятие «с использованием звукоусиливающей аппаратуры, плакатов, флагов Российской Федерации и иных средств наглядной агитации» на 300 человек должно состояться с 14 до 18 часов у памятника Николаю Демидову в Комсомольском сквере.

Напомним, Алексей Навальный объявил забастовку избирателей в конце 2017 года после того, как Центризбирком отказался регистрировать его кандидатом на выборах президента из-за судимости. Первой акцией по бойкоту выборов должны стать митинги в городах России 28 января. До 18 января штабы во всех городах должны получить ответы на заявки о проведении акций.