За неделю приёма заявок в мэры Нижнего Тагила не выдвинулся ни один кандидат

Ни один кандидат не подал документы в конкурсную комиссию по выборам главы Нижнего Тагила, хотя приём заявок начался ещё в понедельник, 13 августа. Об этом АН «Между строк» рассказал руководитель аппарата Нижнетагильской гордумы Валерий Зябочкин.

«Никто даже не звонил, не интересовался тем, какие документы нужно подавать. Хоть вся эта информация есть в открытом доступе. Наверное, недели мало для того, чтобы все необходимые документы собрать. Надеемся, что на следующей неделе заявления от кандидатов поступят в гордуму. В конкурсе по выборам мэра должны участвовать не менее двух человек», — отметил Валерий Зябочкин.

Документы для участия в выборах мэра принимаются от кандидатов в аппарате НТГД до 25 августа. Пока о желании стать новым главой Нижнего Тагила изъявил лишь врип мэра Владислав Пинаев, которого активно поддерживают свердловский губернатор Евгений Куйвашев, ЕВРАЗ НТМК и УВЗ. Он намерен подать документы во вторник, 21 августа. Если никто, кроме Пинаева, на выборы не заявится, то конкурс будет сорван и его придётся объявлять снова.

Напомним, первый этап отбора кандидатов планируется провести 26 сентября. Специальная конкурсная комиссия, которая состоит из представителей местной гордумы и свердловского губернатора, проверит документы на достоверность. После этого оставшимся конкурсантам нужно будет представить комиссии свои проекты развития Нижнего Тагила на ближайшие пять лет. Владислав Пинаев на прошедшей 16 августа в Екатеринбурге пресс-конференции не стал озвучивать свою предвыборную программу, отметив, что она хорошо известна тагильчанам и не требует дополнительной огласки.

В октябре мэр будет избираться всеми депутатами думы сроком на пять лет из тех людей, кого допустит до итогового голосования специальная конкурсная комиссия.