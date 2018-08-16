«Ничего нового я не придумал». Владислав Пинаев не смог озвучить свою предвыборную программу

Временно исполняющий полномочия мэра Нижнего Тагила Владислав Пинаев на прошедшей в Екатеринбурге пресс-конференции рассказал, что его предвыборная программа хорошо известна тагильчанам и не требует дополнительной огласки. По словам главного претендента на кресло мэра, о своих планах он неоднократно и публично заявлял на встречах с жителями и трудовыми коллективами города.

«Ничего нового я не придумал. Будем продолжать старое, что заложено в течение последних лет», — подчеркнул Пинаев.

Документы в конкурсную комиссию по выборам мэра Владислав Пинаев намерен подать на следующей неделе, 21 августа. Пока других кандидатов на должность тагильского мэра нет. Вместе с тем, чтобы процедура состоялась, в выборах должны участвовать минимум 2-3 кандидата.

Напомним, первый этап отбора кандидатов состоится 26 сентября. Тем, кто пройдёт проверку документов на достоверность, необходимо будет представить членам конкурсной комиссии свои проекты развития Нижнего Тагила. В октябре мэр будет избираться всеми депутатами думы сроком на пять лет из тех людей, кого допустит до итогового голосования специальная конкурсная комиссия из восьми человек. Как ранее писало АН «Между строк», часть этой комиссии уже известна.