Гордума объявила конкурс на должность главы Нижнего Тагила

Нижнетагильская гордума сегодня, 9 августа, объявила конкурс по отбору кандидатур на должность нового главы города. Принимать заявления и документы от претендентов на кресло мэра будут с 13 по 24 августа (в кабинете № 509 на ул. Пархоменко, 1а). 26 сентября состоится первый этап отбора кандидатов. Тем, кто пройдёт проверку документов на достоверность, необходимо будет представить членам конкурсной комиссии свои проекты развития Нижнего Тагила.

На пост главы города не могут претендовать люди, признанные судом недееспособными, имеющие иностранное гражданство, а также судимые ранее за совершение тяжких и особо тяжких преступлений или за преступления экстремистской направленности. Кандидаты должны иметь высшее образование, обладать профессиональными знаниями и навыками в сфере государственного, муниципального управления.

Мэр Нижнего Тагила будет избираться осенью этого года депутатами думы сроком на пять лет из тех людей, кого допустит до итогового голосования специальная конкурсная комиссия из восьми человек. Одну половину комиссии уже назначила НТГД. В состав вошли по два представителя от главных тагильских финансово-промышленных групп — ЕВРАЗа и «Уралвагонзавода». От ЕВРАЗа в состав комиссии вошли почётные граждане города директор коксохимического производства НТМК, депутат Никита Беркутов, а также советник управляющего директора предприятия и председатель местной Общественной палаты Михаил Аршанский. «Уралвагонзавод» представляют начальник металлургического производства УВЗ Роман Гореленко и гендиректор «Уралкриомаша» Дмитрий Скоропупов. За кандидатуры сегодня проголосовали все 24 присутствовавших на заседании НТГД депутата. С составом второй половины конкурсной комиссии в ближайшее время определится губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. На должность мэра второго по величине города региона Куйвашев сейчас активно лоббирует врио главы Нижнего Тагила Владислава Пинаева.

Напомним, 5 июня Заксобрание Свердловской области почти единогласно одобрило законопроект губернатора Евгения Куйвашева об отмене прямых выборов главы Нижнего Тагила и введении новой системы. После этого местная гордума рассмотрела вопрос о внесении изменений в устав города, 4 июля были проведены публичные слушания. В ходе открытого голосования за внесение изменений в устав города проголосовали 606 тагильчан, против — 45, ещё 40 воздержались. Многие пришедшие голосовать не стали вовсе.