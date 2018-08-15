Владислав Пинаев подаст документы в комиссию по выборам мэра Нижнего Тагила на следующей неделе

Врио главы Нижнего Тагила Владислав Пинаев подаст документы в конкурсную комиссию по выборам мэра на следующей неделе, 21 августа. Об этом АН «Между строк» рассказал сам Пинаев. Называть фамилии своих возможных конкурентов претендент на кресло мэра не стал, отметив, что выбирать нового главу будут в любом случае члены специальной конкурсной комиссии и депутаты Нижнетагильской гордумы.

«Кто заявится, тот и будет бороться. Да и со мной-то чего бороться? Им нужно будет комиссии, депутатам рассказать о своих планах, представить программу — перспективу развития Нижнего Тагила на ближайшие пять лет. Это немалый срок. Я в ту программу, которая сейчас уже существует, какие-то новые моменты, конечно, тоже добавлю. Я, как кандидат, обязан внести туда какие-то новые вещи, но в основе будет то, что сейчас уже делается. Большой задел сделан, многие моменты озвучены, и с губернатором Свердловской области мы их уже обсудили», — рассказал агентству Владислав Пинаев.

Известно, что кандидатуру Пинаева на должность градоначальника сейчас активно лоббирует свердловский губернатор Евгений Куйвашев, также его поддерживают крупнейшие финансово-промышленные группы Нижнего Тагила — ЕВРАЗ НТМК и «Уралвагонзавод».

Напомним, первый этап отбора кандидатов состоится 26 сентября. Тем, кто пройдёт проверку документов на достоверность, необходимо будет представить членам конкурсной комиссии свои проекты развития Нижнего Тагила. Уже в октябре мэр будет избираться всеми депутатами думы сроком на пять лет из тех людей, кого допустит до итогового голосования специальная конкурсная комиссия из восьми человек. Одну половину комиссии НТГД уже назначила. В состав неё вошли по два представителя от ЕВРАЗа и УВЗ. От ЕВРАЗа в состав комиссии вошли почётные граждане города директор коксохимического производства НТМК, депутат Никита Беркутов, а также советник управляющего директора предприятия и председатель местной Общественной палаты Михаил Аршанский. «Уралвагонзавод» представляют начальник металлургического производства УВЗ Роман Гореленко и гендиректор «Уралкриомаша» Дмитрий Скоропупов. С составом второй половины конкурсной комиссии в ближайшее время определится губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.