«Я не согласен с крикунами». Председатель Нижнетагильской думы ответил критикам избирательной реформы в городе

В преддверии выборов главы Нижнего Тагила председатель городской думы Вадим Раудштейн возразил критикам избирательной реформы. Напомним, что в 2018 году прямые выборы градоначальника отменили и теперь мэра выбирают местные депутаты.

«Я не согласен с крикунами, кто говорит, что это выборы ненастоящие. Это абсолютно реальные законные выборы, которые проводятся на основании федерального и областного законов. То есть два легитимных и избранных населением органа выбирают главу. Здесь принимают участие всенародно избранный губернатор и Нижнетагильская городская дума. Я считаю, что мы проведём эти выборы в рамках регламента», — заявил Вадим Раудштейн в интервью телекомпании «Телекон».

Владислав Пинаев стал первым главой города, который был избран депутатами по новой системе после ухода прежнего мэра Сергея Носова. Пинаев сначала был назначен врио главы Нижнего Тагила, а 15 октября 2018 года получил должность мэра.

Конкурс на должность главы города проходит в несколько этапов. Любой гражданин старше 21 года может стать претендентом на этот пост. Комиссия рассматривает документы всех участников конкурса на соответствие требованиям по должности и проводит личное собеседование. Голосование депутатов состоится 12 октября.

На кресло мэра сейчас претендуют семь кандидатов. Среди них 37-летний генеральный директор ООО «Инвестжилстрой» Никита Ванаев из Новоуральска, действующий градоначальник Владислав Пинаев, директор местной автомойки Фёдор Трачук, начальник отдела городского хозяйства ЗАТО Свободный Андрей Мельников, председатель профсоюза Нижнетагильского завода металлических конструкций Ольга Кияткина, атаман хутора «Нижнетагильский» Сергей Мошин и инженер по природоохранной деятельности НТ МУП «Тагилэнерго» Эльвира Калугина.