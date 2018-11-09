«Я не хочу быть её защитником, но Рапопорт про нас вообще забыл». 30-летний тагильчанин вступился за оскандалившуюся чиновницу Ольгу Глацких

Житель Нижнего Тагила Александр Клементьев вступился за директора департамента молодёжной политики Свердловской области Ольгу Глацких, отстранённую от должности губернатором за некорректные высказывания. 30-летний тагильчанин отмечает, что его тоже возмутили слова чиновницы о том, что государство ничего не должно молодёжи, потому что не просило их рожать. Однако мужчина считает, что Глацких лишь подтвердила «наплевательскую позицию» власти, которая существовала и до неё.

«Я ни в коем случае не хочу быть её защитником, поддерживать фразу про “нарожали тут”, но на проблему нужно смотреть системно. При Глацких хотя бы деньги появились на то же обеспечение жильём молодых семей, а Рапопорт про нас вообще забыл», — говорит Клементьев.

Тагильчанин стоит с 2015 года в очереди по программе «Обеспечение жильём молодых семей». По его словам, в 2017 году только в Нижнем Тагиле число семей, получивших выплаты, сократилось в 1,5 раза. Виновником такой статистики Александр Клементьев называет министра физкультуры и спорта Леонида Рапопорта, ведомство которого до ноября 2016 года курировало и молодёжную политику.

«В 2017 году Свердловская область не получила федеральное финансирование программы, потому что министерство просто забыло вовремя подать документы. Так что наплевательское отношение появилось не при Глацких, хоть я её слова и не оправдываю. Я обращался в прокуратуру, там подтвердили этот факт, но забывчивые чиновники отделались только представлением. Для многих это единственный шанс улучшить свои жилищные условия, люди стоят в очереди годами. А при достижении 36 лет, если не успел получить выплату, тебя из программы просто выкидывают. В 2017 году в Нижнем Тагиле таких семей было 11, кто-то из них лишился шанса из-за такого наплевательского отношения к своим обязанностям Рапопорта», — рассказывает тагильчанин.

Во время встречи в октябре 2017 года с жителями Нижнего Тагила (аудиозапись имеется в распоряжении редакции. — Прим. ред.) Ольга Глацких также критиковала предшественника.

«Я знаю, что вы писали прокурору, за что вам огромное спасибо. У нас наконец-то хоть что-то сделали в адрес Министерства физической культуры и спорта. Потому что пропустить федеральные деньги — это очень наказуемо должно быть, я с вами согласна. Но за Рапопорта я отвечать не могу, а тем более за то, какое предписание им дала прокуратура», — говорила на встрече Глацких.

После встречи Александр Клементьев изучил декларацию Леонида Рапопорта и предложил тагильским молодым семьям подписать коллективное обращение к министру с просьбой исправить свою ошибку — компенсировать недополученные федеральные деньги из личных средств.

«Спите ли вы спокойно, Леонид Аронович, зная, что в 2017 году из-за достижения 35-летнего возраста отправили на выход из списка участников программы 11 семей? У этих семей нет квартиры в 117,5 кв. м в собственности, шикарного паркинга и внедорожника. Теперь, взяв ипотеку на рыночных условиях, этим семьям, возможно, и есть будет не на что. Эти семьи верили, надеялись и ждали, что они нужны кому-то в вашем министерстве. Но вы продолжаете зарабатывать почти 150 000 рублей в месяц, а они продолжают есть лапшу быстрого приготовления и уже не надеются на программу “Жилище”… Молодые семьи города Нижнего Тагила верят в вас, в то, что вы не бессовестный чиновник, который только отписки пишет! Вы лично можете помочь своими денежными средствами всем “вылетевшим” из списка семьям! Слава Богу, заработная плата у министров поднимается регулярно, не забывают про себя слуги народа», — говорилось в проекте коллективного обращения.

Впрочем, письмо Леониду Рапопорту так и не послали — по словам Клементьева, люди просто испугались разозлить чиновников.

«Конечно, все запуганы, боятся навредить себе. Очень сложно в нашей стране привлечь к ответу высокопоставленного единоросса. Когда я узнал о том, что министерство забыло заявиться на федеральное финансирование, лишив молодые семьи квартир, я обратился с ответом прокуратуры в федеральные и региональные СМИ, но никто не стал об этом писать. Сейчас, после скандала с Глацких, мы надеемся, что региональные власти наконец перейдут от слов о поддержке молодёжи к реальным делам. Это ведь не такие гигантские деньги для них. Сколько у нас в области и городе заброшенных зданий, на которые в своё время выделялись гигантские суммы, а теперь их сносят? Сколько других проектов, на которые власти готовы тратить сотни миллионов, которых бы хватило для обеспечения всех молодых семей жильём? Может быть, теперь, после федерального скандала, чиновники докажут, что Глацких была не права и государству есть дело до молодёжи?» — резюмирует тагильчанин.

Напомним, директор свердловского департамента молодёжной политики Ольга Глацких стала героиней новостей большинства российских СМИ после публикации видеозаписи её заявления во время круглого стола в Кировграде, посвящённого реализации молодёжных проектов. На мероприятии Глацких сказала, что государство молодым людям «в принципе ничего не должно, а должны родители», поскольку оно «не просило родителей их рожать». Губернатор Евгений Куйвашев посчитал, что её высказывание является некорректным, после чего отстранил Глацких от должности на время проверки. Накануне чиновницу исключили из состава политсовета регионального отделения «Единой России» в рамках ротации.