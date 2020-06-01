Врачи и благотворители попросили Голикову принять срочные меры из-за дефицита средств защиты у медиков

Врачи, медицинские эксперты и руководители благотворительных организаций направили письмо вице-премьеру Татьяне Голиковой и главе Минздрава Михаилу Мурашко с просьбой принять экстренные меры из-за дефицита средств защиты для медиков, пишет РБК.

Письмо подписали 28 членов экспертной группы, среди них — врачи Ярослав Ашихмин и Павел Бранд, президент ассоциации производителей средств индивидуальной защиты Владимир Котов, директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович, президент благотворительного фонда «Волонтёры в помощь детям-сиротам» Елена Альшанская, директор фонда помощи детям с онкогематологическими и иными заболеваниями «Подари Жизнь» Екатерина Шергова, член-корреспондент РАН Алексей Масчан и другие.

По оценке экспертов, российское производство может обеспечить только 27% потребности в респираторах, 17% — в перчатках и 11% от необходимого количества защитных костюмов. При этом они обратили внимание на то, что в 49% случаев медицинские учреждения никак не рассчитывают потребность в СИЗ, этого алгоритма нет и в рекомендациях Минздрава. Помощник Михаила Мурашко Алексей Кузнецов пояснил, что формула для вычисления потребности в СИЗ приведена в ведомственном приказе 198н Минздрава. При этом производители некоторых СИЗ сталкиваются с трудностями при получении регистрации у Росздравнадзора. Также, по данным авторов письма, 43% опрошенных медиков назвали проблему дефицита СИЗ «опасной и рискованной для любого комментирования и обсуждения».

Авторы предложили организовать повсеместное анонимное анкетирование медиков о наличии СИЗ, составить интерактивную карту потребностей в средствах защиты, автоматически выдать всем производителям средств респираторов класса FFP2 и FFP3 регистрацию Росздравнадзора и отменить ограничения на закупку средств защиты через закупки «малого объёма». Также предлагается разрешить медучреждениям обращаться за помощью в благотворительные фонды; Кузнецов сообщил, что это и так было разрешено.

Напомним, российские медработники неоднократно жаловались на нехватку индивидуальных средств защиты при работе с заражёнными коронавирусом пациентами, при этом на некоторых после этого завели уголовные дела за распространение недостоверной информации об эпидемии. На прошлой неделе в Минпромторге сообщили, что больше дефицита масок в России нет.

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