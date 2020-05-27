Минпромторг сообщил об отсутствии дефицита масок в России

В России больше нет дефицита медицинских масок и защитных костюмов, сообщил «Коммерсанту» замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов.

«Сегодня недостатка в масках у нас нет. Для обеспечения медучреждений мы должны по нормативу производить около 1,5 миллионов штук в сутки, а по факту выпускается сейчас около 6,5 миллионов масок в сутки», — сказал чиновник.

По словам Евтухова, всего в России выпускается примерно 8-10 миллионов масок в сутки, в том числе для больниц и бытового применения; часть из масок изготавливается на предприятиях в регионах, а ещё часть — заключёнными. Евтухов добавил, что сегодня в России полностью удовлетворяется спрос на защитные костюмы — по состоянию на 22 мая в стране выпускается 225 тысяч костюмов в сутки.

«Если местные власти правильно рассчитывают потребности и направляют нам реалистичные заявки, то дефицита костюмов в регионах быть не должно», — отметил чиновник.

Он также заявил, что «есть небольшой дефицит» на медицинские респираторы, однако в ближайшее время эта проблема решится благодаря поставкам из КНР.

Ранее российские медработники неоднократно жаловались на нехватку индивидуальных средств защиты при работе с заражёнными коронавирусом. 23 мая об их недостатке рассказывали медики, работающие во временном госпитале в «Крокус Экспо» в Подмосковье.

В Свердловской и Челябинской областях бизнесмены для устранения дефицита масок запустили 2 предприятия по их производству — одно из них находится в Новоуральске (линия была закуплена главой «Сима-ленда» Андреем Симановким), второе — на территории областного аптечного склада в Челябинске (приобретена главой РМК Игорем Алтушкиным). Кроме того, уральские бизнесмены доставили в регион 4 борта с необходимым оборудованием и средствами индивидуальной защиты.

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