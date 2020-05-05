Российские журналисты предложили врачам анонимно жаловаться на нехватку средств защиты

Журналистское объединение «Синдикат-100» выступило с инициативой, призванной решить проблему нехватки средств индивидуальной защиты (СИЗ) у врачей в российских регионах, сообщается на сайте участника объединения «Новой газеты».

Журналисты признают, что ни одно государство мира не могло предусмотреть и подготовить необходимый запас СИЗ в условиях пандемии, однако также констатируют, что руководители многих российских медучреждений сознательно экономят на средствах защиты или утаивают информацию об их дефиците. Из-за этого врачи даже отказываются от помощи благотворительных организаций и преследуют медработников, которые открыто рассказывают о существующих проблемах, говорится в заявлении.

«Синдикат-100» предлагает врачам непублично сообщать СМИ о подобных случаях — для этого необходимо заполнить анкету с описанием проблемных ситуаций. Журналисты гарантируют анонимность, они будут от своего имени направлять запросы руководству больниц, профильных региональных министерств и контролирующих органов. Если после запросов СМИ ситуация не будет меняться, то по согласованию с обратившимися врачами о ней можно будет рассказать публично.

«Мы убеждены, что здоровье медработников несравнимо дороже обеспокоенности отдельных чиновников и руководителей медучреждений сохранностью занимаемых ими постов и должностных позиций. Мы понимаем ваш страх быть уволенными или подвергнуться санкциям и преследованиям за публикацию объективной информации, которая противоречит отчётам начальства. Нам не нужны публикации ради публикаций, мы не гонимся за сенсациями и скандалами. Наша задача — помочь вам получить необходимые СИЗ. Мы очень рассчитываем, что внимание СМИ поможет решить ваши проблемы — даже если это произойдёт вне публичного пространства, без публикации статей и видеосюжетов», — говорится в заявлении «Синдиката-100».

«Синдикат-100» был создан в конце февраля 2020 года, в него вошли в числе прочих «Новая газета», «Эхо Москвы», телеканал «Дождь», интернет-журнал «7×7», «Медуза», Znak.com, «Такие дела».

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