Возможность вскрывать машины и представляться после задержания. В Госдуме поддержали законопроект о расширении полномочий полицейских

Депутаты Государственной Думы одобрили в первом чтении законопроект о расширении полномочий полиции. Поправки дадут полицейским полномочия проникать в помещения и на земельные участки для задержания нарушителей. Также планируется разрешить сотрудникам МВД представляться задержанному уже после задержания, пишет ТАСС со ссылкой на сайт нижней палаты парламента.

Нововведения разрешают полицейским вскрывать автомобили для спасения жизни или поддержания общественной безопасности при массовых беспорядках. При этом устанавливается, что сотрудник полиции не несёт ответственности за вред, причинённый при вскрытии машины, если оно было проведено в соответствии с законодательством. Кроме того, авторы законопроекта предлагают разрешить полицейским досмотр граждан для пресечения хищений чужого имущества.