«Возможно, открытие ёлки пройдёт без фейерверка». Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев ответил жителям города на предложение отменить празднование Нового года

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев прокомментировал инициативу тагильчан, написавших петицию об отмене празднования в городе Нового года. Напомним, вечером 7 октября жительница города Ольга Лобанова опубликовала на своей странице во «ВКонтакте» петицию об отмене праздничных мероприятий по случаю Нового года в Нижнем Тагиле из-за проведения СВО. Женщина приложила к публикации образец петиции и подробную инструкцию по её подписанию. За несколько дней после опубликования поста в адрес администрации города поступил ряд подобных обращений. Эту информацию АН «Между строк» подтвердили в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.

«Новый год в Нижнем Тагиле — это в первую очередь праздник для детей, поэтому для них он, безусловно, состоится. Возможно, учитывая текущую ситуацию, более скромно, без фейерверка, пройдёт открытие ёлки», — заявил Владислав Пинаев.

Глава города отметил, что, хотя для детей ежегодно строят ледовый городок, горки и световые фигуры, муниципалитет никогда не тратился на торжественные приёмы и широкие гуляния, от которых сейчас можно было бы отказаться в целях экономии. Более того, даже если бы у города и нашлись лишние средства, юридические ограничения, накладываемые Бюджетным кодексом РФ, не позволили бы использовать деньги так, как предложено в петиции.

«Бюджетный кодекс не позволяет муниципалитету расходовать средства на вопросы не местного значения — например, приобретение военной формы и подобное… Но помогать нашим ребятам, участвующим в спецоперации, вместе с предпринимателями, предприятиями и общественными организациями мы не прекращали. Нижний Тагил уже отправил несколько фур помощи на Донбасс. И сейчас мы продолжаем эту работу, включая поддержку мобилизованных земляков», — пояснил мэр.

Напомним, ежегодно только на строительство ледового городка на центральной площади Нижнего Тагила направляется более 10 млн рублей. В 2019 году администрация Нижнего Тагила выделила 11,5 млн рублей. В 2020 году ледовый городок в Нижнем Тагиле стал одним из самых дорогих в России. Тогда его стоимость составила почти 23,5 млн рублей. В прошлом году, как и в 2019-м, было выделено 11,5 млн рублей. Как пояснили АН «Между строк» в пресс-службе администрации Нижнего Тагила, пока информации о том, сколько будет потрачено средств на ледовый городок в этом году, нет.