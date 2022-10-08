«Этот пир во время [специальной военной операции] нужно прекратить!» Жители Нижнего Тагила требуют от Владислава Пинаева отменить празднование Нового года

Тагильчанка Ольга Лобанова создала петицию об отмене праздничных мероприятий по случаю Нового года в Нижнем Тагиле из-за проведения СВО. На своей странице во «ВКонтакте» женщина опубликовала образец петиции и подробную инструкцию по её подписанию. В своём посте Ольга также изложила аргументы в пользу отказа от праздника и привела примеры подобных решений, ранее принятых в нескольких городах России.

«Я предлагаю горожанам нашего города также отказаться от праздничных новогодних и рождественских мероприятий в пользу приобретения дополнительной экипировки для добровольцев и мобилизованных, а также на поддержку их семей», — написала в посте Ольга Лобанова.

Сэкономленные средства женщина предлагает направить на дополнительное оснащение армии, мобилизованных и добровольцев, на нужды которых, как считает женщина, сейчас вся страна «скидывается».

Как рассказала сама активистка АН «Между строк», решение создать петицию она приняла самостоятельно после общения с волонтёрами, работающими в госпитале в Санкт-Петербурге, куда привозят раненых солдат. По словам Ольги, именно у петербуржцев изначально появилась идея отмены праздничных новогодних мероприятий в пользу бойцов на передовой, и она решила применить их опыт в нашем городе.

«Волонтёры, работающие в госпиталях, видели реакцию парней на фейерверки: раненые, большинство из которых лежачие больные, без рук, без ног, при фейерверках вскакивали с кроватей и начинали прятаться в укрытие, хватали медперсонал и тащили их в укрытие. Им очень сложно было объяснить, что город празднует какой-то очередной праздник», — рассказала женщина.

Петицию Ольга предлагает распечатать, заполнить и отправлять в администрацию Нижнего Тагила либо лично, либо через электронную приёмную. Пост с петицией она опубликовала вчера вечером. За сутки его увидели более 100 пользователей. Сколько из них направили обращение в мэрию, женщина не знает, поскольку не получала обратной связи. Собирать подписи Ольга не видит смысла, поскольку возможностей электронных сервисов обращения к мэру, по её мнению, вполне достаточно.

Отметим, от Минобороны РФ на подобные инициативы уже поступило официальное обращение. Военные заявляют, что Вооружённые силы РФ имеют всё необходимое оснащение, чтобы обеспечить каждого солдата как в районах спецоперации, так и в местах подготовки мобилизованных, поэтому отменять праздничные мероприятия нет необходимости.

Напомним, что после объявления частичной мобилизации жительница Нижнего Тагила Ирина Мельникова организовала акцию по пошиву варежек для отправленных на Украину омоновцев и мобилизованных. Кроме того, в нижнетагильском отделении Красного Креста начался сбор помощи для жителей города, попавших под частичную мобилизацию, а местные магазины милитари-товаров стали пользоваться большой популярностью: значительно вырос спрос на термобельё, тёплые вещи, рюкзаки и бронежилеты.

Также АН «Между строк» опубликовало гайд с ответами юриста и психолога на самые волнующие вопросы, связанные с объявлением в стране частичной мобилизации.