На строительство ледового городка в Нижнем Тагиле выделят 11,5 млн рублей

В этом году на ледовый городок власти Нижнего Тагила готовы потратить 11,5 миллионов рублей. Напомним, главной темой площадки станет юбилей студии «Союзмультфильм», которой исполняется 85 лет. Сейчас администрация города ищет подрядчика на строительство.

Как указано в технической документации к конкурсу, в самом центре городка, около ёлки разместятся фигуры Деда Мороза и Снегурочки, символы китайского и славянского нового года — тигра и быка. Городок украсят ледовые скульптуры Бабы Яги, Снежной королевы, Данилы-мастера, Огневушки-поскакушки, Хозяйки Медной горы, Серебряного копытца, Конька-Горбунка, Шамаханской царицы и персонажей мультфильма «Винни Пух и все, все, все». Перед новогодней ёлкой на сцене будет установлен поднос.

На Театральной площади будет сделана фотозона, лабиринты и несколько горок разных размеров. В городке установят светящийся шар в виде ёлочной игрушки и композицию из цифр «2022», а ёлку украсят шатром из гирлянд, который закупили в прошлом году.

На территории городка установят видеонаблюдение. Проспект Строителей вновь перекроют на время новогодних праздников. Всего на строительство городка уйдёт около 1000 кубометров льда. Подрядчик должен быть готов отреставрировать постройки в течение суток с момента обнаружения.

Итоги тендера станут известны 16 ноября. Сдача ледового городка запланирована на 25 декабря 2021 года, а демонтировать постройки планируют ровно через месяц — 25 января 2022 года.

Напомним, что в прошлом году ледовый городок был оформлен по мотивам «Сказки о царе Салтане» Александра Пушкина. Ещё до завершения строительства он привлекал к себе очень много внимания и стал одним из самых дорогих в России. Тогда его стоимость составила 23,48 млн рублей. В эту сумму входила сама стройка, закупка иллюминации из Санкт-Петербурга и новых светящихся композиций.

А годом ранее, в 2019 году скульптуры тагильского городка сравнивали с надгробными плитами. Тогда многие жители города были возмущены фигурами, которые издалека напоминали кладбище.