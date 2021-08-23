«Союзмультфильм» и декоративные световые элементы: в Нижнем Тагиле утвердили концепцию ледового городка

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев утвердил концепцию ледового городка, который украсит Театральную площадь в преддверии 2022 года, сообщает пресс-служба городской администрации.
Основной темой декорирования площади станет юбилей студии «Союзмультфильм», которой в этом году исполнилось 85 лет. Вокруг главной ёлки города расположатся не только фигуры Деда Мороза, Снегурочки, символов китайского и славянского нового года — тигра и быка, — но и множество других персонажей. Объёмные ледовые скульптуры Бременских музыкантов, Карлсона, Незнайки, Мамонтёнка украсят праздничное пространство ледового городка. Вокруг памятника Черепановым по предложению авторов проекта расположатся фигуры Данилы-мастера, Огневушки-Поскакушки, Серебряного копытца. Все эти герои Павла Бажова тоже персонажи мультфильмов известной студии.
Для создания праздничного настроения в ледовом городке планируется разместить несколько фотозон и горок для малышей и подростков, которые будут оформлены в стиле любимых мультфильмов: «Снежная королева», «Винни-Пух», «Каникулы Бонифация», «Сказка о золотом петушке». Основной акцент, как и в прошлом году, будет сделан на световом оформлении.
«Сегодня мы утвердили проект ледового городка, обсудив световые решения, которые будут применены при его оформлении. Планируем сделать дополнительное световое украшение не только центра города, но и главных улиц районов. Тагильчане заслуживают того, чтобы наш город в преддверии своего 300-летия был хорошо украшен и выглядел красивым», — рассказал Владислав Пинаев.
- В 2020 году глава города остался недоволен качеством ледового городка на Театральной площади. В соцсетях горожане жаловались на некачественные горки и странные ледовые скульптуры, напоминающие могильные надгробья. Чтобы не повторять прошлых ошибок, чиновники пообещали учесть мнение тагильчан при проектировании городка в будущем году. На сайте Центра развития туризма был создан опрос, в котором горожане предлагали сделать больше красивых ледовых фигур, с которыми можно фотографироваться, и вспомнить старые аттракционы и варианты оформления городка в предыдущие годы.
- Ледовый городок в 2021 году оказался самым дорогим за всю историю — стоимость его возведения составила 23,6 млн рублей. У главного входа гостей встречали 33 богатыря и дядька Черномор. На площади расставили сказочных персонажей, среди которых князь Гвидон, царевна Лебедь, царь Салтан, Белка. Большое внимание проектировщики уделили праздничной подсветке. Они предложили разместить по периметру городка семь световых скульптур в виде кареты, снежинки, лотоса. У Драматического театра установили световой шар, а вокруг новогодней ели подняли световой шатёр с Дедом Морозом и Снегурочкой.