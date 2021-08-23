«Союзмультфильм» и декоративные световые элементы: в Нижнем Тагиле утвердили концепцию ледового городка

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев утвердил концепцию ледового городка, который украсит Театральную площадь в преддверии 2022 года, сообщает пресс-служба городской администрации.

Основной темой декорирования площади станет юбилей студии «Союзмультфильм», которой в этом году исполнилось 85 лет. Вокруг главной ёлки города расположатся не только фигуры Деда Мороза, Снегурочки, символов китайского и славянского нового года — тигра и быка, — но и множество других персонажей. Объёмные ледовые скульптуры Бременских музыкантов, Карлсона, Незнайки, Мамонтёнка украсят праздничное пространство ледового городка. Вокруг памятника Черепановым по предложению авторов проекта расположатся фигуры Данилы-мастера, Огневушки-Поскакушки, Серебряного копытца. Все эти герои Павла Бажова тоже персонажи мультфильмов известной студии.

Для создания праздничного настроения в ледовом городке планируется разместить несколько фотозон и горок для малышей и подростков, которые будут оформлены в стиле любимых мультфильмов: «Снежная королева», «Винни-Пух», «Каникулы Бонифация», «Сказка о золотом петушке». Основной акцент, как и в прошлом году, будет сделан на световом оформлении.

«Сегодня мы утвердили проект ледового городка, обсудив световые решения, которые будут применены при его оформлении. Планируем сделать дополнительное световое украшение не только центра города, но и главных улиц районов. Тагильчане заслуживают того, чтобы наш город в преддверии своего 300-летия был хорошо украшен и выглядел красивым», — рассказал Владислав Пинаев.