В Нижнем Тагиле зажгли главную ёлку и открыли ледовый городок

25 декабря в Нижнем Тагиле открылся новогодний ледовый городок на Театральной площади, который стал самым дорогим в истории города. В этом году были полностью обновлены световые элементы, закуплено огромное количество новых гирлянд, световой шатёр для освещения новогодней ели, каркасные светодиодные фигуры. Общая тема городка — сказки Пушкина. Гостей ждут 33 богатыря, дядька Черномор и другие герои всеми любимых сказок, а также фигуры Петуха и Быка, символов наступающего года по славянскому и восточному календарям. Городок проработает месяц, после чего все закупленные украшения будут переданы МБУ «Сигнал-3» для использования в будущем.

В мэрии Нижнего Тагила напоминают, что во время посещения городка необходимо соблюдать все меры безопасности в условиях пандемии коронавируса: избегать больших скоплений людей, соблюдать социальную дистанцию и носить защитные маски.