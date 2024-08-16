Военные эксперты заговорили о возвращении Russia Arms Expo в Нижний Тагил

Военный аналитик, научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Илья Крамник в своём Telegram-канале выдвинул предположение, что в текущих реалиях было бы уместнее вернуть главную российскую выставку вооружений и военной техники в Нижний Тагил. К такому выводу эксперт пришёл после посещения форума «Армия-2024» в подмосковном Одинцово.

«В прошедшем формате “Армия”, скорее всего, была последней. С точки зрения PR заказчика она явно избыточна и мало совместима с новым руководством Минобороны, с точки зрения PR производителей оптимальным был формат RAE в Нижнем Тагиле, где полигон давал намного лучшие возможности показа техники “не отходя от кассы”, а с нынешним бумом беспилотных систем его возможности только растут. Избыточным был и ежегодный формат подмосковного форума, с учётом обязательности участия в “Армии” довольно дорогой для производителей и мешающий участию в других мероприятиях. Гадать на кофейной гуще — дело такое, но думается, что мы увидим в обозримом будущем возвращение к старому формату выставочной работы, с “Армией”/ RAE в Нижнем Тагиле раз в два года и концентрацией этого форума на ВиВТ сухопутных войск, развитием в Москве МАКСа и HeliRussia с их отраслевыми направлениями», — считает Крамник.

Напомним, ставшее традиционным с 2000 года для Нижнего Тагила статусное международное мероприятие Russia Arms Expo было отменено в 2017 году главой Минпромторга РФ Денисом Мантуровым. Позже на тот момент премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил перенос выставки Russia Arms Expo из Нижнего Тагила в подмосковную Кубинку (парк «Патриот») и объединение RAE с похожей выставкой «Армия». В качестве компенсации в том же году в Нижнем Тагиле провели День танкиста. Посетивший празднование на тот момент вице-премьер Дмитрий Рогозин сообщил, что в 2018 году Russia Arms Expo может быть возвращена, назвав перенос выставки ошибкой. Позже в Нижнем Тагиле обещали провести выставку «Диверсификация», однако и этого не произошло.