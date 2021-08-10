«Водоканал-НТ» определился со способом рекультивации старого шламонакопителя Черноисточинского пруда

В Нижнем Тагиле продолжаются работы по экологической реабилитации Черноисточинского и Верхне-Выйского водохранилищ. К активной фазе очистки специалисты перейдут уже в следующем году.

До конца августа будет завершена разработка проектной документации по рекультивации шламонакопителя в посёлке Черноисточинск. Затем проект будет направлен на государственную экологическую экспертизу. А после этого в посёлке проведут общественные слушания. Информация о дате проведения общественных слушаний будет размещена на сайте администрации Горноуральского городского округа.

«В рамках мероприятий по программе экологической реабилитации Черноисточинского и Верхне-Выйского водохранилищ выполнены предпроектные работы по объекту "Рекультивация шламонакопителя". Проведены лабораторные исследования содержимого шламонакопителя и определён способ его рекультивации. В настоящее время проектная организация ООО "Уралгеопроект" из Екатеринбурга разрабатывает проектную документацию по объекту “Рекультивация шламонакопителя”», — рассказали АН «Между строк» в «Водоканале-НТ».

На данный момент специалисты МУП «Тагилдорстрой» заканчивают подготовку площадки складирования донных отложений для Черноисточинского пруда. Уже завершена укладка геотекстиля и геомембраны, обустроены водоотводные канавы. Также продолжается работа по укладке трассы пульпопровода. Сейчас подрядчик подбирает земснаряд — специальную технику для очистки водоёма от донных отложений.

Ранее администрация Нижнего Тагила за счёт средств областного бюджета завершила капитальный ремонт Черноисточинской плотины. Он способствовал улучшению донных течений и повышению самоочищения водохранилища.

Добавим, с 15 ноября 2018 года «Водоканал-НТ» перестал использовать шламонакопитель в действующей технологии на Черноисточинском гидроузле. Сейчас готовится проектная документация по рекультивации шламонакопителя в посёлке. До 1 сентября 2021 года должен быть готов проект строительства и реконструкции станции водоподготовки «Южная» в Черноисточинске. Московская компания уже презентовала мэрии Нижнего Тагила три варианта очистки Черноисточинского пруда. Цена вопроса — 5 млрд рублей.