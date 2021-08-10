«Водоканал-НТ» определился со способом рекультивации старого шламонакопителя Черноисточинского пруда

В Нижнем Тагиле продолжаются работы по экологической реабилитации Черноисточинского и Верхне-Выйского водохранилищ. К активной фазе очистки специалисты перейдут уже в следующем году.
До конца августа будет завершена разработка проектной документации по рекультивации шламонакопителя в посёлке Черноисточинск. Затем проект будет направлен на государственную экологическую экспертизу. А после этого в посёлке проведут общественные слушания. Информация о дате проведения общественных слушаний будет размещена на сайте администрации Горноуральского городского округа.
«В рамках мероприятий по программе экологической реабилитации Черноисточинского и Верхне-Выйского водохранилищ выполнены предпроектные работы по объекту "Рекультивация шламонакопителя". Проведены лабораторные исследования содержимого шламонакопителя и определён способ его рекультивации. В настоящее время проектная организация ООО "Уралгеопроект" из Екатеринбурга разрабатывает проектную документацию по объекту “Рекультивация шламонакопителя”», — рассказали АН «Между строк» в «Водоканале-НТ».
На данный момент специалисты МУП «Тагилдорстрой» заканчивают подготовку площадки складирования донных отложений для Черноисточинского пруда. Уже завершена укладка геотекстиля и геомембраны, обустроены водоотводные канавы. Также продолжается работа по укладке трассы пульпопровода. Сейчас подрядчик подбирает земснаряд — специальную технику для очистки водоёма от донных отложений.
Ранее администрация Нижнего Тагила за счёт средств областного бюджета завершила капитальный ремонт Черноисточинской плотины. Он способствовал улучшению донных течений и повышению самоочищения водохранилища.
Добавим, с 15 ноября 2018 года «Водоканал-НТ» перестал использовать шламонакопитель в действующей технологии на Черноисточинском гидроузле. Сейчас готовится проектная документация по рекультивации шламонакопителя в посёлке. До 1 сентября 2021 года должен быть готов проект строительства и реконструкции станции водоподготовки «Южная» в Черноисточинске. Московская компания уже презентовала мэрии Нижнего Тагила три варианта очистки Черноисточинского пруда. Цена вопроса — 5 млрд рублей.
- Минприроды Свердловской области подписало с МУП «Тагилдорстрой» полумилллиардный госконтракт на выполнение работ по очистке от донных отложений ложа Черноисточинского водоёма. Мероприятия комплексного плана по экологической реабилитации Черноисточинского и Верхне-Выйского водохранилищ ранее были утверждены губернатором Свердловской области.
- Всего за последние пять лет на реализацию мероприятий по охране водных объектов и водных биологических ресурсов в Свердловской области выделили более 8,5 млрд рублей.
- Ещё зимой стало известно, что Свердловская область возглавила антирейтинг регионов с самой грязной водой, опубликованный Счётной палатой России по итогам анализа мер по экологической реабилитации водных объектов за 2012–2020 годы. Отмечалось, что именно на Средний Урал приходится наибольшее на протяжении последних десяти лет количество случаев «высокого и экстремально высокого уровня загрязнения».