На охрану водоёмов Свердловской области направили более 8,5 миллиарда рублей. Часть средств пойдёт на Черноисточинский пруд

Более 8,5 млрд рублей было направлено на реализацию мероприятий по охране водных объектов и водных биологических ресурсов в Свердловской области за последние пять лет, сообщает департамент информационной политики губернатора региона.

«Экологическая реабилитация водных ресурсов — одно из приоритетных направлений как региональной политики, так и работающих на территории региона промышленных предприятий», — отмечается в сообщении ведомства.

Планы по охране водных объектов и биоресурсов реализовали 34 предприятия и 21 муниципалитет.

Намечена экологическая реабилитация семи водохранилищ, являющихся объектами питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также шести участков русел рек.

В рамках нацпроекта уже начаты работы на Черноисточинском водохранилище — источнике питьевого водоснабжения Нижнего Тагила. Завершена разработка проектной документации на экологическую реабилитацию озера Шарташ — источника питьевого водоснабжения Екатеринбурга. В рамках федерального проекта «Чистая вода» введена в эксплуатацию станция водоподготовки в Кировграде, реализуются проекты водоочистки в Верхней Туре и Кушве.

Возвращать воду в окружающую среду в приемлемом состоянии позволяет строительство и реконструкция очистных сооружений сточных вод. В 2020 году завершена пуско-наладка очистных в Ревде. До этого они были введены в Верхней Пышме, Красноуральске и Бисерти. В настоящее время продолжается их строительство в Среднеуральске, Ачите и Верхней Туре, Слободо-Туринске и Нижней Салде. В 2021 году запланирован старт строительства аналогичных объектов в Ирбите и Берёзовском.

Накануне сообщалось, что Свердловская область возглавила антирейтинг регионов с самой грязной водой, опубликованный Счётной палатой России по итогам анализа мер по экологической реабилитации водных объектов за 2012–2020 годы. Отмечалось, что именно на Средний Урал приходится наибольшее на протяжении последних десяти лет количество случаев «высокого и экстремально высокого уровня загрязнения». При этом в регионе не проводится экологическая реабилитация водных объектов, выяснили аудиторы.

В свою очередь, в департаменте информполитики губернатора обращают внимание, что обнародованные аудитором данные свидетельствуют о сокращении числа водных источников, имеющих высокий класс опасности, — с пяти в 2012 году до двух в последние два года.