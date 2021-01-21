Общество

«Тагилдорстрой» начал искать подрядчика для строительства площадки под складирование донных отложений Черноисточинского пруда

21.01.2021 23:06
«Тагилдорстрой» начал искать подрядчика для строительства площадки под складирование донных отложений Черноисточинского пруда

Муниципальное унитарное предприятие «Тагилдорстрой» объявило конкурс по поиску компании, которая займётся устройством площадки складирования донных отложений ложа Черноисточинского водохранилища. Стоимость контракта 55 млн рублей.

Как указано на сайте госзакупок, объект для складирования донных отложений будет находиться недалеко от Черноисточинска. Компания-исполнитель должна будет учитывать экологическую обстановку и использовать геомембраны и геоткани, чтобы защитить почву. Сама площадка займёт порядка 76 тысяч квадратных метров.

Также в документации отмечено, что вынимаемый грунт транспортируется гидравлическим способом, по пульпопроводу. На площадке уберут мелколесье, а после проведения гидромеханизированных работ грунт в геотубах разберут и увезут в места его использования. Нарушенные земли складирования при этом подлежат рекультивации. Подрядчик должен сдать объект не позднее 1 августа 2021 года.

Напомним, Минприроды Свердловской области подписало с МУП «Тагилдорстрой» полумилллиардный госконтракт на выполнение работ по очистке от донных отложений ложа Черноисточинского водоёма. Пруд с каждым годом всё больше мелеет, а в летнее время в нём размножаются токсичные водоросли, из-за которых гибнет рыба. При этом он является источником питьевого водоснабжения жителей Нижнего Тагила и пригорода.

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