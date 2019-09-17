Власти Нижнего Тагила попросили на согласительных комиссиях в области 151 млн рублей на ночное освещение города

Мэрия Нижнего Тагила попросила на согласительных комиссиях по формированию проекта бюджета Свердловской области на 2020 год 151 млн рублей на ночное освещение города. Об этом АН «Между строк» рассказал градоначальник Владислав Пинаев. Уже на следующей неделе в администрации планируется провести совещание по этой теме с участием представителей эксплуатирующих организаций. При решении вопроса о ночном освещении того или иного района чиновники будут учитывать также мнение их жителей.

«Мы дополнительно попросили на ночное освещение 151 млн рублей. Деньги позволят освещать улицы до утра. Мы здесь согласны и на меньшую сумму от области. Сам в ближайшее время соберу совещание, приглашу представителей эксплуатирующих организаций. Обсудим вместе, что можно сделать, например, в рамках программы “Светлый город”. Можно сократить количество светильников, но не выключать свет в ночное время суток. Посмотрим, какие перекрёстки, улицы и в каких районах необходимо подсвечивать», — рассказал Владислав Пинаев.

Согласительные комиссии с участием глав муниципалитетов начали работать с 16 сентября. Мэрия Нижнего Тагила попросила у региональных властей деньги на обследование всех мостов в городе, подготовку проектов для ремонта дорог в сёлах и деревнях, обустройство пешеходных переходов у школ и обновление светофоров. Финансовые средства необходимы на капремонты и замену пожарной сигнализации в образовательных учреждениях, где срок её эксплуатации уже истёк. Также защищались расходы на проектирование двух станций водоподготовки, что позволит Нижнему Тагилу заявиться на участие в федеральной программе «Чистая вода». По словам Владислава Пинаева, первый этап согласительных комиссий команда тагильских чиновников прошла достойно.

«Нижний Тагил удивил как председателя, так и членов согласительных комиссий тем объёмом заявок, который был представлен, — отметил мэр Нижнего Тагила. — Но все заявки обоснованы и подтверждены необходимой документацией. Не было тех заявок, которые можно было бы отнести к так называемым “хотелкам”. Мы развиваемся, и останавливаться нам не хотелось бы. Отдельное внимание было уделено вопросам содержания города. Вы знаете, нам каждый год катастрофически не хватает тех денег, которые выделяются. Все уже признали, что по тем методикам, которые сегодня министерством финансов применяются, мы не добираем доходов. Поднимались также вопросы антитеррористической и пожарной безопасности, состояния наших школ и садиков. Профильные министерства и депутаты Заксобрания от Нижнего Тагила поддержали нас практически во всех вопросах. Но вы сами понимаете, что бюджет у области тоже не резиновый, он будет формироваться из той доходной части, которая есть. Первый этап мы прошли достойно».

Ранее Владислав Пинаев пригрозил подчинённым личной ответственностью за провал на согласительных комиссиях в области.

Ежегодно власти разных городов просят у областных чиновников десятки дополнительных миллиардов рублей, но получают одобрение и финансовую поддержку лишь по некоторым своим просьбам. В 2018 году администрация Нижнего Тагила изначально попросила выделить дополнительно чуть больше трёх миллиардов рублей (в 2017 году мэрия просила 2,5 миллиарда рублей). На заседание главной согласительной комиссии ездили тогда ещё врип главы города Владислав Пинаев и бывший спикер гордумы Алексей Пырин. По её итогам областные власти одобрили Нижнему Тагилу менее половины запрашиваемой суммы — около 1,2 миллиарда рублей.