Владислав Пинаев пригрозил подчинённым личной ответственностью за провал на согласительных комиссиях в области

Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев предупредил чиновников о личной ответственности за неудачи на согласительных комиссиях в правительстве Свердловской области. Сегодня, 6 сентября, он сообщил на аппаратном совещании, что согласительные комиссии с участием глав муниципалитетов по формированию проекта консолидированного бюджета региона на 2019–2021 годы начнут работать уже с 16 сентября.

Основные задачи по строительству объектов социальной и транспортной инфраструктуры в 2020 году ранее обсудили в администрации Нижнего Тагила. Самыми значимыми и ресурсозатратными проектами станут строительство моста через Тагильский пруд и возведение легкоатлетического манежа на Вагонке. Их совокупная стоимость оценивается примерно в 6 млрд рублей. Помимо этого, уже в 2020 году начнётся создание современного Единого многофункционального музейного центра на базе завода-музея Демидовых. В следующем году продолжат дорожные работы в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги». В программу попали улицы Окунева, Юности, Кулибина, Горошникова, Черных, Кирова и другие — всего 22 участка общей протяжённостью 29,7 км. На 2020 год намечена сдача в эксплуатацию двух детских садов с ясельными группами. Также чиновники отчитались, что уже подготовили документы на получение субсидий из областного и федерального бюджетов на реконструкцию школ № 24 и 85.

«В прошлом году отработали достаточно серьёзно, поэтому прошу опыт предыдущего года полностью транслировать на 2019 год. Предупреждаю каждого главного распорядителя бюджетных средств об индивидуальной ответственности. Если, не дай бог, на согласительной комиссии мы встанем и выйдем с теми вопросами, которые поднимаем с точки зрения финансирования тех или иных программ, и кто-то из профильных министерств не подтвердит участие в них. Это задел того бюджета, с которым мы будем жить в 2020 году. То, чем мы будем заниматься и как город будет дальше развиваться. Прошу отнестись к комиссиям очень серьёзно», — сказал Владислав Пинаев.

Ежегодно власти разных городов просят у областных чиновников десятки дополнительных миллиардов рублей, но получают одобрение и финансовую поддержку лишь по некоторым своим просьбам. В 2018 году администрация Нижнего Тагила изначально попросила выделить дополнительно чуть больше трёх миллиардов рублей (в 2017 году мэрия просила 2,5 миллиарда рублей). На заседание главной согласительной комиссии ездили тогда ещё врип главы города Владислав Пинаев и бывший спикер гордумы Алексей Пырин. По её итогам областные власти одобрили Нижнему Тагилу менее половины запрашиваемой суммы — около 1,2 миллиарда рублей.