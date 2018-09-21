Власти Нижнего Тагила запросили из областного бюджета более 3 млрд рублей. В списке просьб — капремонт мэрии, три служебных автомобиля и ремонт дорог

На этой неделе в Свердловской области завершились согласительные комиссии с участием глав муниципалитетов по формированию проекта консолидированного бюджета региона на 2019–2021 годы. Ежегодно власти разных городов просят у областных чиновников десятки дополнительных миллиардов рублей, но получают одобрение и финансовую поддержку лишь по некоторым своим просьбам. Руководство Нижнего Тагила на протяжении последних лет неоднократно предъявляло претензии к методике, по которой Минфин формирует расходные полномочия муниципалитетов. Команда бывшего мэра Сергея Носова утверждала, что ведомство изначально закладывает меньшие расходы, чем те, которые необходимы городам для исполнения их реальных полномочий.

В этом году администрация Нижнего Тагила изначально попросила выделить дополнительно чуть больше трёх миллиардов рублей (в 2017 году мэрия просила 2,5 миллиарда рублей). На заседание главной согласительной комиссии ездили врип главы города Владислав Пинаев и спикер местной думы Алексей Пырин. По её итогам областные власти уже традиционно одобрили Нижнему Тагилу менее половины запрашиваемой суммы — около 1,2 миллиарда рублей.

«Многие пункты были внесены в список так называемых "хотелок" специально, — рассказал АН "Между строк" один из депутатов НТГД. — Заранее было известно, что область эти пункты не одобрит, не выделит на них денежные средства. И это правильный подход. Область же не могла нам ничего не дать, вот она и даст нам половину денег, как раз на те мероприятия, на которые эти деньги необходимы в первую очередь. Но я думаю, больше нам всё равно бы не дали. Возможно, Владислав Юрьевич договорился о нужной сумме ещё до согласительных комиссий, всё-таки у него есть связи в областном правительстве, он не готов идти на открытый конфликт с регионом».

«Если сравнивать с другими муниципальными образованиями, Нижний Тагил был самым подготовленным, лучше отработали главные распорядители с профильными министерствами. Поэтому понимание мы получили практически по всем направлениям», — оптимистично заметил спикер НТГД Алексей Пырин.

В документах, которые оказались в распоряжении агентства, указано, что Нижний Тагил просил 50 миллионов рублей на капремонт здания администрации города, 2,3 миллиона рублей на приобретение трёх служебных автомобилей, 81 миллион рублей на покупку трёх трамвайных вагонов, почти 50 миллионов рублей на увеличение освещения улиц на четыре часа для обеспечения безопасности населения и автомобильного движения в тёмное время суток. Все эти «хотелки» область обошла вниманием. Также региональные власти отказали в выделении средств на реставрационные работы архитектурного комплекса заводоуправления Горнозаводским округом Демидовых, реконструкцию Театра кукол и легкоатлетический манеж в Дзержинском районе, построить который ранее распорядился президент РФ Владимир Путин.

Вместо требуемых почти 200 миллионов рублей на дорожную деятельность область даст городу лишь 50 миллионов рублей, 30 миллионов рублей направят на «формирование современной городской среды», 290 миллионов рублей вместо 835 миллионов рублей — на осуществление инвестиционной деятельности.

«Наших предложений было достаточно много, — сказала начальник финансового управления администрации Нижнего Тагила Марина Кудрявцева на состоявшемся накануне заседании гордумы. — Не по всем предложениям мы нашли понимание и поддержку со стороны согласительной комиссии. Треть позиций уточнена, часть позиций вынесена на дальнейшее обсуждение уже у губернатора Свердловской области. Говорить об итогах сейчас, наверное, ещё рано, сейчас в министерстве финансов подводятся общие итоги, конкретные результаты мы увидим в середине или в конце октября».

24 миллиона выделят на капремонт гидротехнических сооружений Черноисточинского и Верхне-Выйского водохранилищ. Сдача в эксплуатацию первого объекта запланирована до 31 июля 2019 года. В октябре этого года мэрия рассчитывает заключить контракт на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту сооружения Верхне-Выйского водохранилища, в марте 2019 года отправить её на госэкспертизу, ещё позже — определиться с подрядчиком. Помимо этого, 9 миллионов рублей направят на создание локальных систем оповещения на хлораторных Черноисточинского и Верхне-Выйского гидроузлов.

В ходе согласительных комиссий также было пересмотрено соотношение финансирования строительства школы на Муринских прудах на 1200 мест. Теперь оно будет осуществляться не на 50, а на 70 процентов из бюджета области. Министерство образования выделит 107 миллионов рублей на технологическое оборудование и около 12 миллионов рублей на ввод в эксплуатацию учреждения с 1 сентября 2019 года.

Окончательные итоги согласительных процедур с муниципальными образованиями будут подведены 25 сентября. После этого законопроект об областном бюджете будет представлен региональному кабмину и направлен в свердловское Заксобрание. Там будет организован второй этап согласительных процедур. Владислав Пинаев уже обсудил с областными депутатами от Нижнего Тагила бюджет города на 2019 год и приоритетные расходы. Парламентарии пообещали отстаивать интересы Нижнего Тагила.