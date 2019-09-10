В мэрии Нижнего Тагила рассказали, на какие проекты будут просить денег у области на 2020 год

Этой осенью мэрия Нижнего Тагила во время работы согласительных комиссий по формированию проекта бюджета Свердловской области на 2020 год будет просить у региональных властей деньги на обследование всех мостов в городе, подготовку проектно-сметной документации для ремонта дорог в сёлах и деревнях, обустройство пешеходных переходов у школ и обновление светофоров. Финансовые средства необходимы на капремонты и замену пожарной сигнализации в образовательных учреждениях, где срок её эксплуатации уже истёк. Также будут защищаться расходы на проектирование двух станций водоподготовки, что позволит Нижнему Тагилу заявиться на участие в федеральной программе «Чистая вода». Напомним, согласительные комиссии с участием глав муниципалитетов начнут работать уже с 16 сентября.

«По итогам исполнения бюджета в первом полугодии 2019 года Минфин прогнозирует, какой доход мы получим в следующем году, — отметил замглавы администрации по финансово-экономической политике Алексей Бурдилов. — Наша задача в ходе работы согласительных комиссий — приблизить доходную часть бюджета к реальности и обосновать его расходную часть».

Перед началом работы согласительных комиссий мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев встретился с депутатами, которые представляют в свердловском Заксобрании интересы города. Народные избранники поддержали градоначальника и те направления, на которые планируется привлечь дополнительные финансовые средства, рассказали АН «Между строк» в пресс-службе мэрии. Ранее Владислав Пинаев пригрозил подчинённым личной ответственностью за провал на согласительных комиссиях в области.

«В прошлом году отработали достаточно серьёзно, поэтому прошу опыт предыдущего года полностью транслировать на 2019 год. Предупреждаю каждого главного распорядителя бюджетных средств об индивидуальной ответственности. Если, не дай бог, на согласительной комиссии мы встанем и выйдем с теми вопросами, которые поднимаем с точки зрения финансирования тех или иных программ, и кто-то из профильных министерств не подтвердит участие в них. Это задел того бюджета, с которым мы будем жить в 2020 году. То, чем мы будем заниматься и как город будет дальше развиваться. Прошу отнестись к комиссиям очень серьёзно», — говорил Владислав Пинаев.

Ежегодно власти разных городов просят у областных чиновников десятки дополнительных миллиардов рублей, но получают одобрение и финансовую поддержку лишь по некоторым своим просьбам. В 2018 году администрация Нижнего Тагила изначально попросила выделить дополнительно чуть больше трёх миллиардов рублей (в 2017 году мэрия просила 2,5 миллиарда рублей). На заседание главной согласительной комиссии ездили тогда ещё врип главы города Владислав Пинаев и бывший спикер гордумы Алексей Пырин. По её итогам областные власти одобрили Нижнему Тагилу менее половины запрашиваемой суммы — около 1,2 миллиарда рублей.