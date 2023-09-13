Власти Нижнего Тагила планируют запустить трамвайное движение на Тагилстрой со следующей недели

В Нижнем Тагиле со следующей недели может возобновиться движение трамваев на Тагилстрой. Сейчас завершается прокладка электропитания на мосту по улице Циолковского.

«Подрядчик сейчас более активно работает на объекте. Завершён монтаж компенсационных стыков на путях. Сейчас заканчиваем установку последней опоры контактной сети и уже начали работу по навеске проводов. К концу недели попробуем пустить движение в обкаточном режиме. Актуальная задача, чтобы со следующей недели на маршрут встали трамваи», — сказал в эфире «Тагил-ТВ» замглавы города по городскому хозяйству Егор Копысов.

Ранее мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев обещал запустить трамвайное движение по мосту на улице Циолковского в конце июля. Но по факту до завершения всех строительных работ ещё далеко. На дорогах до сих пор не уложен третий слой асфальта, а дренаж трамвайных путей так и не обустроен подрядчиком — компанией «Уралстроймонтаж», которую уже оштрафовали на 200 тысяч рублей за многочисленные нарушения.

По словам Егора Копысова, продолжаются работы по водоотводу, сейчас ищут дополнительное техническое решение, которое будет проходить повторную госэкспертизу.

Напомним, что реконструкция моста на улице Циолковского оценивается в 1,17 млрд рублей. По контракту подрядчик должен завершить работы, включая капитальный ремонт улицы Октябрьской Революции, до 1 апреля 2024 года.