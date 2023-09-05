Компанию «Уралстроймонтаж», которая строит мост на Тагилстрой, оштрафовали на 200 тысяч рублей за многочисленные нарушения

В Нижнем Тагиле компания «Уралстроймонтаж», которая занимается реконструкцией моста на улице Циолковского и капремонтом улицы Октябрьской Революции, выплатит Службе заказчика городского хозяйства штраф в размере 200 тысяч рублей. Об этом сообщается на официальном сайте Арбитражного суда Свердловской области.

Как следует из материалов дела, в конце апреля комиссия Службы заказчика городского хозяйства произвела осмотр объекта в рамках муниципального контракта. Подрядчик был заранее уведомлён о предстоящей проверке письмом. Несмотря на это, согласно акту осмотра, были выявлены следующие нарушения:

отсутствие средств организации дорожного движения, в соответствии с утверждённой временной схемой организации дорожного движения на I и II этапах;

отсутствие строительных бригад и дорожно-строительной техники, выполняющих работы на I, II и III этапах. На момент обследования на объекте находился один экскаватор в районе ТЦ «ЦУМ», который работы не производил;

хаотичное движение автомобильного транспорта по объекту реконструкции на I и II этапах;

движение пешеходов по объекту в местах, не обеспечивающих безопасность их движения;

акты выполненных работ за март 2023 года в МКУ «СЗГХ» на проверку не представлены;

нет ответов на замечания заказчика МКУ «СЗГХ» по исполнительной документации, исходящее письмо от 26 января 2023 года № 285;

несоблюдение графика выполнения работ и графика оплаты за март 2023 года на сумму 20 млн рублей.

Служба заказчика городского хозяйства направила в адрес компании претензию с требованием уплатить штраф в размере 100 тысяч рублей. Кроме того, комиссия потребовала от подрядчика устранения нарушений требований безопасности дорожного движения путём восстановления средств регулирования в соответствии с временной схемой. В связи с тем, что «Уралстроймонтаж» нарушения не устранил, суд встал на сторону истца и принял решение взыскать с подрядчика 200 тысяч рублей.

Напомним, мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев пообещал запустить трамвайное движение по мосту на улице Циолковского в конце июля. Это решение он озвучил на заседании городской думы во время доклада о своей работе и деятельности администрации.