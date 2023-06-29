В Нижнем Тагиле в конце июля запустят движение трамваев по мосту на улице Циолковского

Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев пообещал запустить трамвайное движение на мосту на улице Циолковского в конце июля. Это решение он озвучил сегодня, 29 июня, на заседании городской думы во время доклада о своей работе и деятельности администрации в прошлом году.

«Договорённости с подрядчиком такие: до конца июля будет открыто движение трамваев на Тагилстрой и Техпосёлок, до конца августа — определённые работы будут закончены. Все выделенные средства из городского бюджета возместят за счёт федеральных средств, поэтому сейчас вопрос на контроле. Договорились, что раз в неделю на объект будет приезжать профильный заместитель — Егор Копысов. Каждое аппаратное совещание буду заслушивать “Службу заказчика городского хозяйства” по выполнению работ в данном направлении», — отметил Владислав Пинаев.

Напомним, что автомобильное движение по мосту на улице Циолковского полностью открыли в августе 2022 года. Сама реконструкция моста началась ещё в мае 2021 года.