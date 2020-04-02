Власти Липецкой области объявили сбор денег на борьбу с коронавирусом

Администрация Липецкой области попросила предприятия и организации региона о финансовой помощи в борьбе с коронавирусом, сообщается на сайте администрации региона.

Власти подчёркивают, что все собранные средства пойдут на помощь наиболее пострадавшим жителям и организациям региона, а также на ликвидацию последствий эпидемии. Деньги можно перечислять на счёт Фонда поддержки социальных проектов и благоустройства Липецка.

По данным на 2 апреля, в Липецкой области коронавирусом заразились 15 человек, трое из них выздоровели; 30 марта губернатор Липецкой области Игорь Артамонов объявил о введении в регионе режима самоизоляции.

Ранее, 25 марта, сбор средств на борьбу с коронавирусом объявили власти Пермского края. На сегодня в регионе зафиксировано двое погибших от вирусной инфекции.

Несколько благотворительных фондов и профсоюз «Альянс врачей» начали сбор денег на средства защиты для врачей, работающих с заболевшими COVID-19. Лидера «Альянса врачей» Анастасию Васильеву после объявления о сборе денег вызвали в СК — её проверяют на распространение фейков о коронавирусе.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».