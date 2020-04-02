В Пермском крае умер второй пациент с коронавирусом

Минздрав Пермского края сообщил о втором случае летального исхода от коронавируса COVID-19 в регионе — вирус стал причиной смерти главного редактора пермского еженедельника «Деловой Интерес» Анастасии Петровой, пишет 59.ru.

24 марта 36-летняя журналистка была госпитализирована в краевую клиническую больницу, где ей поставили диагноз «пневмония», также медики сделали тест на коронавирус. Результаты теста вызвали вопросы, и было решено провести повторное исследование — на этот раз пробу направили в новосибирскую лабораторию, специалисты которой подтвердили коронавирус. Пациентка скончалась 31 марта до получения результатов анализов, последние несколько дней журналистка находилась на аппарате ИВЛ.

Напомним, ранее в Пермском крае от коронавируса скончался ещё один человек — мужчина 48 лет, который заразился во время отдыха за границей. Помимо коронавируса, у пациента было сопутствующее онкологическое заболевание. По данным на 2 апреля, в Прикамье зарегистрировано 14 случаев заражения коронавирусом, из них два летальных исхода и один случай выздоровления. На домашнем карантине находятся 3511 жителей региона, 10 человек госпитализированы с симптомами ОРВИ.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».