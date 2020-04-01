В Пермском крае умер первый пациент с коронавирусом

Житель Прикамья, заразившийся коронавирусом, 31 марта скончался в медучреждении, сообщается в официальном телеграм-канале «Стоп коронавирус. Пермь». Это первая смерть пациента с коронавирусом в Прикамье.

«В инфекционной больнице Перми умер пациент с подтверждённым диагнозом "коронавирусная инфекция". У мужчины были сопутствующие тяжёлые заболевания онкологического характера», — говорится в сообщении оперативного штаба.

Сообщалось, что с 30 марта пациент находился в реанимации и был подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких, его состояние ухудшилось, в том числе на фоне онкологического заболевания.

Всего в регионе выявлено 13 завозных случаев заражения коронавирусом. По данным регионального Минздрава, на утро вторника трое заразившихся находились в состоянии средней степени тяжести, ещё один — в тяжёлом состоянии. К утру вторника в крае 3936 человек находились на домашнем карантине, ещё 58 человек госпитализированы с симптомами ОРВИ. У всех были взяты анализы на коронавирус. На сегодня число случаев заражения коронавирусом в России превысило 2 тысячи человек — в стране официально зарегистрировано 2337 заболевших.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».