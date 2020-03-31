Лидера «Альянса врачей» вызвали в СК после объявления сбора средств на маски для медиков

Главу профсоюза медиков «Альянс врачей» Анастасию Васильеву вызвали в СК после того, как профсоюз объявил сбор средств на покупку средств защиты от коронавируса, сообщила в Twitter сама Васильева.

«Вчера наш профсоюз обьявил, что начинает собирать деньги, чтобы покупать врачам средства защиты от коронавируса. Ожидание: власть скажет спасибо. Реальность: меня моментально вызвали на допрос в Следственный комитет», — написала Васильева.

В опубликованной ею повестке сказано, что её вызывают в связи с «проверкой по факту распространения заведомо ложной информации о распространении инфекции COVID-2019 "Коронавирус"».

По словам оппозиционера Алексея Навального, который поддерживает профсоюз, за день (30 марта) «Альянс» собрал около миллиона рублей на маски и другие защитные средства для медиков. Ранее российские врачи пожаловались в профсоюз, что их не обеспечивают средствами индивидуальной защиты.

По состоянию на 31 марта в России зарегистрировали 2337 случаев инфекции, за сутки число заболевших выросло на 500 человек. Умерли 17 человек с подтверждённым диагнозом, выздоровел 121 человек.

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