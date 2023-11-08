Владислав Пинаев рассказал о планах по реализации новых крупных социальных проектов в Нижнем Тагиле на ближайшие пять лет

Накануне, 7 ноября, в Доме журналистов в Екатеринбурге переназначенный мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев рассказал представителям СМИ о том, что удалось сделать за последние годы, а также о планах по реализации новых крупных социальных проектов в городе на ближайшие пять лет.

«Мы должны обязательно закончить те объекты, которые сегодня строятся в городе. Среди них — культурно-образовательный центр на ГГМ и путепровод на улице Циолковского с сопутствующей дорожной инфраструктурой на улице Октябрьской Революции. Кроме этого, в ближайшее время предстоит большой объём работы, связанный с проектированием и началом реализации таких необходимых для Тагила проектов, как возведение новых спортивно-оздоровительного комплекса и театра кукол. При поддержке губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева мы занимаемся обновлением комплекса зданий заводоуправления Демидовых и реконструкцией плотины городского пруда постройки 1725 года. В планах — строительство Восточного объезда Нижнего Тагила и Детской многопрофильной больницы», — сказал Владислав Пинаев.

Также градоначальник рассказал, что на экспертизе находится проект новой школы на 1200 мест. Построить образовательный объект хотят в микрорайоне «Александровский». Ещё он отметил, что в городе давно не строились многоэтажные жилые дома, но муниципалитет получил ряд предложений от крупных застройщиков.

«В городе не хватает жилищного строительства. Не хотели застройщики идти в Нижний Тагил. Не хотели играть вдолгую. Но сегодня у нас уже есть ряд предложений от крупных застройщиков. Может быть, это связано с тем, что поменялась экономическая ситуация. Уровень заработной платы в городе резко вырос, поэтому изменилась покупательская способность. Единственное условие, которое мы обсуждаем со всеми застройщиками, — у проекта должна быть некая изюминка. Банальное строительство домов себя исчерпало. В городе должны появиться хорошие дома с приличными фасадами», — сообщил Владислав Пинаев.

Мэр Нижнего Тагила напомнил, что необходимо развивать туризм. На территории старого Демидовского завода будет построен многофункциональный центр, который сможет стать точкой притяжения для тагильчан и гостей города. Первые деньги в бюджете проекта уже предусмотрены. В 2024 году начнётся восстановление флигеля, а в настоящее время заканчиваются проектные работы, проведённые совместно с правительством.

«Также у нас на промышленных предприятиях имеется дефицит кадров. Мы серьёзно работаем над тем, чтобы вернуть в Нижний Тагил высшее образование. Да, у нас есть УрФУ и РГППУ, но это всего лишь филиалы. Нам нужен собственный вуз. Без поддержки губернатора это сделать невозможно. ЕВРАЗ и УВЗ готовы подключиться к реализации проекта», — рассказал глава города.

Владислав Пинаев отметил, что на воплощение идеи может понадобиться не один год. Для строительства уже подобрано место — Корабельный мыс. Здесь должно быть создано молодёжное пространство, где студенты смогут жить, учиться, заниматься спортом и отдыхать.

После оглашения планов Пинаев отвечал на вопросы представителей СМИ. Журналисту АН «Между строк» удалось задать главе города несколько вопросов о скандале вокруг земляных работ на территории старого Демидовского завода. Мы попросили градоначальника прокомментировать его недавние слова в эфире телекомпании «Телекон» о нарушениях федерального законодательства при проведении работ, высказать мнение об откровенно лукавом ответе директора музея-заповедника «Горнозаводской Урал» Эльвиры Меркушевой по поводу участков, на которых велись раскопки, и судьбе нескольких десятков тонн металла, которые фирма-подрядчик вывезла с завода-музея.