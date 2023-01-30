Дайвинг в доменном цехе, гондолы на реке Тагил и квартал из стекла. Тагильчане предложили своё видение «Старого Демидовского завода»

В Нижнем Тагиле в креативном кластере SAMORO.doc прошёл первый проектный семинар, посвящённый преобразованию территории «Старого Демидовского завода». Участие в мероприятии приняли активные горожане, представители общественности, малого и среднего бизнеса, администрации города и консорциума компаний, разрабатывающего проект.

В начале семинара тагильчане поделились на команды и обсудили плюсы и минусы проекта. Из плюсов жители Нижнего Тагила отметили масштаб и уникальность территории, красивый ландшафт, расположенное рядом трамвайное кольцо и местоположение завода в центре культурных коммуникаций. Из минусов, которые могут помешать осуществлению проекта, были названы загрязнённость территории, ветхость объектов, отсутствие инженерной инфраструктуры и парковочных мест, близость частных домов, построек и котельной. Кроме того, завод-музей является объектом культурного наследия, что налагает множество ограничений, обусловленных требованиями законодательства. Трудности могут возникнуть и с использованием реки Тагил: с одной стороны, она является изюминкой места, с другой — водоохранной зоной.

«Хорошо, что тагильчане видят примерно одни и те же плюсы этой территории, исходя из этого есть понимание будущего проекта. Плюсы в данной работе для нас более важны. Минусы будем решать, а плюсы будем развивать», — рассказал АН «Между строк» замглавы администрации города по финансово-экономической политике Алексей Бурдилов.



Алексей Бурдилов



Большинство тагильчан хотели бы видеть водоплавающих птиц на реке Тагил и зелёную зону рядом. Команда «Добро пожаловать, или Посторонним вход запрещён» предложила создать «Тагильскую Венецию» или «Тагильский Питер» и запустить там гондолы, а рядом организовать место для тагильских мастеров и возвести молодёжный квартал.

Команда «Ума палаты» выдвинула идею о строительстве делового квартала из стекла, чтобы там отражалась окружающая красота и усиливался эффект от неё. Также они хотят открыть ВДНТ (Выставку достижений Нижнего Тагила по аналогии с ВДНХ в Москве) с электромобилями и «Демидов-ленд».

Участники команды «Собака» предложили пустить вагонетки по всей территории или сделать пешеходную зону, обустроить место под фестивали, создать концертное пространство, построить оранжерею и развернуть продажу фермерских продуктов.

В планах команды «Страна Демидова знает» — создание арт-пространства, обустройство беговых и велодорожек, которые будут соединены с парком «Народный», и возведение аквапарка. Также группа пофантазировала на тему строительства «Тагил Сити бизнес-центра», открытия инженерного элитарного клуба, кинотеатра под открытым небом и организации занятий дайвингом в доменном цехе.

Участники команды «Промышленное сердце России» предложили построить образовательный центр и фуникулёр от Лисьей горы до парка имени А. П. Бондина.

«Очень радует, что тагильчане активно принимают участие в обсуждении будущего “Старого Демидовского завода”. Видно, что люди вовлечены в процесс. Предложения, которые звучат от жителей города, вдохновляют и мотивируют на продолжение работы. Очень важно, что люди оценивают не только индустриальное прошлое, но и экологическое будущее. Идеи и пожелания горожан будут зафиксированы и учтены при разработке стратегии», — рассказала Анастасия Бурова, представитель компании Citymakers, участвующей в разработке проекта.



Анастасия Бурова



Ранее тагильской общественности представили проект по преобразованию «Старого Демидовского завода». За его реализацию возьмутся урбанисты известной компании «Имхотеп-Девелопмент» из Санкт-Петербурга, которые участвовали в создании таких проектов, как парк «Зарядье» и штаб-квартира «Яндекса» в Москве, «Новая Голландия» в Санкт-Петербурге. Им будут помогать ещё четыре организации: группа «Балтрос», занимающаяся проектами жилищного, социального и промышленного строительства, центр Citymakers, который поможет вписать проект в жизнь города, платформа «Геоинтеллект», отвечающая за данные о населении, инфраструктуре и предпринимательстве, а также «Бюро пространственного развития», чьи сотрудники будут модерировать все переговоры, связанные с проектом. На встрече представители компании «Имхотеп-Девелопмент» подчеркнули, что считают важной обратную связь от жителей города. Каждый тагильчанин может принять участие в преобразовании территории «Старого Демидовского завода», предложив свои идеи на сайте проекта.