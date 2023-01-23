Тагильской общественности представили масштабный проект по преобразованию «Старого Демидовского завода»

В Нижнем Тагиле прошло обсуждение концепции преобразования территории «Старого Демидовского завода». На встречу в центр «Мой бизнес» пригласили активистов, общественников, краеведов, представителей музея-заповедника и предпринимателей города. На территории завода хотят создать современное городское пространство, где соединятся культура, бизнес и досуг. Бизнесмены и представители администрации считают, что появление такого места будет способствовать развитию Нижнего Тагила.

За его реализацию возьмутся урбанисты компании «Имхотеп-Девелопмент» из Санкт-Петербурга. Они известны реализацией таких проектов, как парк «Зарядье» и штаб-квартира «Яндекса» в Москве, «Новая Голландия» в Санкт-Петербурге.

Представители компании подчеркнули, что считают важной обратную связь от жителей города. Им будут помогать ещё четыре организации: группа «Балтрос», занимающаяся проектами жилищного, социального и промышленного строительства, центр Citymakers, который поможет вписать проект в жизнь города, платформа «Геоинтеллект», отвечающая за данные о населении, инфраструктуре и предпринимательстве, а также «Бюро пространственного развития», чьи сотрудники будут модерировать все переговоры, связанные с проектом.

Директор Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал» Эльвира Меркушева отметила, что разработчикам важно учесть, что завод-музей является объектом культурного наследия. Она считает, что все идеи вокруг уникального памятника могут объединить музейных работников, энтузиастов, представителей культуры, властей и крупного бизнеса.

ЕВРАЗ совместно с администрацией города ещё в прошлом году договорился о создании на этой площадке современной культурно-образовательной среды. На разработку проекта реконструкции и преображения «Старого Демидовского завода» компанией уже выделено 12 млн рублей.

Участок в 21 гектар разделят на четыре зоны. Основой пространства станет сам завод площадью 8 гектаров. Работы на объекте запланированы на 2023–2025 годы, реализовать задуманное планируют в рамках трёхстороннего соглашения с правительством области и ЕВРАЗом, стоимость работ превысит 1 млрд рублей.

«Эта концепция позволит сделать из старого завода территорию, которая послужит толчком для развития города. Хочется, чтобы сюда притягивались туристы, музейные работники, бизнесмены. Только побывав в Нижнем Тагиле, люди понимают, какой он классный. Вокруг этого проекта точно будут развиваться предприниматели, экономика нашего города будет усиливаться. И наша молодёжь не будет так активно стремиться уехать из города, а будет видеть здесь перспективу», — сказал руководитель дивизиона «Урал» ЕВРАЗа Денис Новоженов.

Кроме модернизации завода-музея, планируется реконструкция набережной реки Тагил, открытие магазинов, коворкингов и кафе. По словам главы Нижнего Тагила Владислава Пинаева, реконструкция плотины — это отдельный проект, но он должен гармонично вписаться в новое пространство «Старого Демидовского завода».

К июню 2023 года планируется подготовить дорожную карту, экономическое обоснование, провести сбор информации о территории, а также устроить стратегическую сессию для бизнес-сообществ. Кроме того, с февраля по июнь проведут встречи с активными тагильчанами, представителями общественности, предпринимателями.

На специальном сайте demidov-park.ru, посвящённом проекту, жители города могут оставить свои предложения, связанные с его реализацией. Следующая встреча запланирована на 26 января в креативном кластере SAMORO.doc. На мероприятие необходимо зарегистрироваться заранее.