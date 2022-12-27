ЕВРАЗ выделил 12 млн рублей на разработку проекта преображения территории «Старого Демидовского завода» в Нижнем Тагиле

ЕВРАЗ выделил 12 млн рублей на разработку проекта реконструкции и преображения «Старого Демидовского завода» в Нижнем Тагиле. Компания совместно с администрацией города договорилась о создании на этой площадке современной культурно-образовательной среды. Как рассказали АН «Между строк» в пресс-службе ЕВРАЗа, в реализации задумки будет принимать участие группа компаний из Санкт-Петербурга и Москвы, в которую входят девелоперы, урбанисты и аналитики. Кроме модернизации завода-музея, планируется реконструкция набережной реки Тагил, открытие магазинов, коворкингов и кафе.

Авторы предлагают разделить участок в 21 гектар на четыре зоны. Основой пространства станет сам завод площадью 8 гектаров. Комплекс дополнят ещё три площадки. Работы запланированы на 2023–2025 годы. Они будут проводиться в рамках трёхстороннего соглашения с правительством области и ЕВРАЗом, их стоимость превысит 1 млрд рублей.

«Проект “Развитие Старого Демидовского завода” очень ценный. Он позволит сохранить и вдохнуть новую жизнь в индустриальное наследие. Я сам тагильчанин, и для меня важно, чтобы город развивался. И у нас есть для этого настоящий бриллиант — демидовский завод, где мы можем создать центр притяжения для жителей города, туристов, бизнеса. Это мечта моя и многих металлургов. Поэтому ЕВРАЗ принял решение привлечь экспертов-урбанистов и заказать им разработку проекта реконструкции завода-музея», — отметил вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов.

Как сообщили в ЕВРАЗе, началом проекта стало создание масштабного макроэкономического и социально-демографического исследования, а также работа над пространственным анализом территории завода-музея. Кроме того, представители компании планируют привлечь к сбору данных как можно больше заинтересованных сторон: различные целевые группы жителей, представителей малого и среднего бизнеса, крупные промышленные и туристические компании.

«Мы планируем провести ревитализацию завода-музея с сохранением всех культурно-исторических особенностей и доминант. Промышленный туризм используем как якорную функцию объекта. Другие акценты сделаем на проведение общегородских мероприятий и развитие среднего и малого предпринимательства. Для города это привлечение инвестиций, новые рабочие места, поступление налогов в казну», — говорит Вячеслав Трактовенко, гендиректор компании «Имхотеп-Девелопмент», которая займётся подготовкой проекта.

Демидовский завод был первым в России заводом-музеем истории развития чёрной металлургии. Его уникальные здания и оборудование наглядно демонстрируют все этапы совершенствования производства металла с использованием разных источников энергии: воды, пара, электричества. Экспозиции «Доменное производство», «Мартеновское производство», «Энергохозяйство» и «Подвижной состав» вызывают большой интерес у местных жителей и туристов.

Напомним, 9 декабря в прямом эфире губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал, что, по предварительным данным, проект капремонта плотины возле завода-музея будет стоить 1 млрд рублей.